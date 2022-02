Je to strašně špatné a strašné. Mám na Ukrajině maminku, manželka tam má celou rodinu. Ani nemůžu říct, jak moc se obáváme a máme strach. Hoří všechno, je to už i v Charkově, v Kyjevě, všude… Sledujeme od rána na zprávy a je to, nevím, nedokážu to ani vysvětlit. Nikdy jsem nepočítal, že v této době můžeme jít do války, je to hrozný a nevím, co bude dál.

Momentálně tedy sedíte u televize a sledujete zprávy?

Mám puštěný Radiožurnál, kde mluví o Ukrajině, slyším, že se snaží pomáhat i vláda, což je příjemné. Stále věřím, že se to nějak zlepší, ale nemám tušení, jak to dopadne.

Říkáte, že tam máte rodinu. Je ve hře, že by přijeli za vámi do Česka?

Psali jsme si o tom a byli bychom rádi. Ale je tu se mnou i brácha a ten má na Ukrajině manželku a dvě děti, které jsou ale malé a nemají ani pas. Ale poslouchal jsem rádio, že asi budou možní běženci.

Máte zprávy, jaká je situace v místě, kde se nachází vaše rodina?

Od těch největších ohnisek jsou několik set kilometrů, ale myslím, že když bombardují všude, tak to bude za chvilku i v Užhorodu, od kterého jsou asi sedmdesát kilometrů v jedné vesničce. Ale lidé skupují potraviny, léky a nedají se pořádně ani vybrat či vyměnit peníze. Nastala doba, že na to nikdo nebyl připravený.

Pokud by byly nějaké demonstrace, plánujete, že byste se zúčastnil?

Nevím, jestli bychom tím nějak armádě a těm, kteří Rusům vzdorují, pomohli. Ale když bude šance je nějak podpořit, tak bychom určitě šli, to je jasné.

Vy jste byl teď zraněný, ale postupně se vracíte do tréninku. Může fotbal alespoň na hodinku odvést vaši pozornost od dění na Ukrajině?

Měl jsem asi pět měsíců problémy s kotníkem, ale pomalu se vracím a zlepšuje se to. Dokonce jsem absolvoval pár tréninků a do sezony bych měl být stoprocentní. Ale je těžké odvést pozornost. Snažím se si říkat, že bude všechno v pořádku, ale když dopustili, že se jde v 21. století do války, tak to není dobře, takže to mám furt v hlavě. Ale kamarádi mi posílají slova podpory a stejně tak šumperský předseda Ladislav Šabo mi ráno psal, že drží palce, za což jsem rád.