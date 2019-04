Hrozivě vyhlížející střet brankáře hostujícího Šumperku Kreizla s Markem Smržem skončil krvavým zraněním stoperovy hlavy a odvozem do nemocnice, mohlo však být mnohem hůř.

„Hodnotí se mi to blbě, ani se mi do toho moc nechce, protože jsem teď myšlenkami s Marou, který je smolař, poněkolikáté je špatně zraněný,“ řekl po utkání viditelně rozladěný trenér FK Šumperk Bohdan Hecl. „Snad to bude v pořádku. Určitě má otřes mozku, bezprostředně potom byl v nějakém šoku, nevěděl vůbec, kde je, byl mimo. Má rozbitou hlavu, nevím, jestli dokonce neměl zapadlý jazyk,“ popisoval kouč mrazivé momenty.

Paradoxní je, že krvavý incident výrazně ovlivnil celé utkání. Brankář i obránce pochopitelně v 73. minutě střídali. Rozhozená defenziva pak v 76. minutě nepokryla pas na Štěpána Přikryla, který překonal gólmana Maxe. Kozlovice tak díky této brance zvítězily 1:0.

„Rozbila se organizace, dostali jsme nesmyslný gól, zaspal střed obrany. Já to ale přičítám takové zaraženosti hráčů i přeskupení těch řad,“ ohlížel se Bohdan Hecl.

„Někdy jde ten fotbal bokem. Ta situace soupeře hodně ovlivnila, my jsme následně dali gól. Teď hlavně, ať jsou kluci v pořádku. Výsledek mě samozřejmě těší, ale v těchto situacích je to vedlejší,“ měl jasno také kozlovický trenér Roman Matějka.

Kozlovice nicméně v souboji se 14. týmem tabulky byly hlavně ve druhém poločase o kousek lepším týmem. Pojistku mohly přidat z brejkových situací, které však neřešily ideálně, zejména střídající Zdeněk Matějka.

„Byl to spíš takový upracovaný zápas o poctivosti směrem dozadu. Říkal jsem i v kabině, že to bude o málo gólech, možná o jednom. My nejsme v takové pohodě, abychom soupeře válcovali,“ podotkl kouč Kozlů.

Šumperk potvrdil, že na jaře šla jeho kvalita nahoru, v sedmi zápasech ale nasbíral jen pět bodů a potřetí padl smolně o gól.

„Určitě se tady dalo bodovat. Já opravdu nevěřím na nějaké tradice, ale já jsem tady ani jako hráč nikdy neuhrál ani bod. Tady se špatně hraje každému soupeři. Dneska jsme to chtěli zlomit,“ mrzelo šumperského lodivoda Hecla.

FK Kozlovice – FK Šumperk 1:0 (0:0)

Branka: 76. Přikryl. Rozhodčí: Mayer – Šimoník, Volek. ŽK: Řehák, Kyselák, Schlehr, Galetka – Nimrichtr, Nízký, Bernard, Horák. Diváci: 265.

Kozlovice: Konečný – Střelec, Řehák, Král, Kyselák – Vogl (77. Z. Matějka), Baculák (67. Brabec), Schlehr, Chudoba – Přikryl (85. Heger), Galetka. Trenér: Roman Matějka.

Šumperk: Kreizl (73. Max) – Olejník, Neuer, Smrž (73. Horák), Zrník – Rozsíval, Bernard – Ostrovka, Nimrichtr, Nízký (82. Navrátil) – Podhorný. Trenér: Bohdan Hecl.

Tabulka divize E:

1 Slavičín 22 14 4 4 47:26 46

2 Opava B 22 14 3 5 55:18 45

3 Frýdlant 22 12 6 4 37:18 42

4 Nový Jičín 22 11 6 5 48:25 39

5 Hranice 22 10 7 5 58:35 37

6 Bruntál 22 9 7 6 34:28 34

7 Bohumín 22 10 4 8 49:44 34

8 Vsetín 22 10 4 8 34:29 34

9 Kozlovice 22 10 3 9 37:30 33

10 Dětmarovice 22 9 4 9 46:47 31

11 Havířov 22 9 4 9 32:39 31

12 HFK Olomouc 22 7 6 9 32:39 27

13 Heřmanice Slezská 22 7 5 10 40:53 26

14 Šumperk. 22 4 4 14 23:49 16

15 Přerov 22 2 5 15 18:55 11

16 Ústí 22 0 4 18 13:68 4