„Přesto jsme věřili, že proti nim můžeme něco uhrát. Navíc protivník hrál i ve středu, takže jsme malinko spoléhali, že budou unavení. Ale hráli opravdu dobře, hlavně v úvodu se nás snažili rychle napadat a chvíli nám trvalo, než jsme se s tím srovnali. Celkově to byl takový rychlý fotbal nahoru dolů, soupeř tam měl řadu přečíslení,“ konstatoval úvodem trenér Šumperku Zdeněk Opravil.

Kromě toho byli hosté hodně nebezpeční ze standardek a právě po jedné z nich se zásluhou Davida Střelce ujali ve 23. minutě vedení a ještě do přestávky mohli svůj náskok navýšit, proti však byl pozorný domácí gólman Kreizl, kterému navíc v jednom případě pomohla i tyč.

Šumperk promarnil své největší šance na vyrovnání ke konci první půle, kdy nejprve protáhl brankáře Kozlovic střelou ze standardky Patrik Strnad, který pro tento duel převzal kapitánskou pásku.

Později ještě po centru Hegnera orazítkoval zblízka svou hlavičkou konstrukci kozlovické klece Yevhen Ostrovka.

Druhý poločas odstartoval obrovskou šancí kozlovického Galetky, jenž se zjevil zcela sám před šumperskou brankou, Kreizl však jeho pokus vyrazil na roh.

Jinak ale hosté s těsným náskokem v zádech hráli zkušeně na jistotu, Šumperk byl sice opticky více na míči, snažil se kombinovat, tlačil se dopředu, jenže do koncovky se příliš nedostával a k tomu si musel dávat pozor na bleskové výpady Kozlovic.

A právě z jedné takové akce fotbalisté z Přerovska přidali po hodině hry definitivní tříbodovou pojistku, kdy šanci Kaďorka šumperský gólman ještě stačil zlikvidovat, ale odražený míč si našel Adam Galetka a do rozhozené šumperské obrany dal výsledku konečnou podobu. K tomu ještě v závěru hosté stačili hned dvakrát napálit balón do břevna.

„I přes porážku jsem spokojený s tím, jak jsme dnes tento zápas proti kvalitnímu soupeři odehráli. Měli jsme tam řadu pěkných kombinací, ale Kozlovice zkrátka byly nad naše síly a nezbývá, než jim pogratulovat k výsledku. Hosté zaslouženě vyhráli,“ uznal sportovně Zdeněk Opravil, který v těžkém zápase proti třetímu týmu divizní tabulky postrádal některé hráče základu.

„Trápí nás marodka, ale naštěstí máme šikovné kluky v dorostu, kteří tentokrát dostali šanci a myslím si, že právě takové duely jsou pro ně obrovskou školou a zkušeností do budoucna,“ doplnil lodivod Šumperku.

Úspěšná šňůra Kozlovic tedy pokračuje a pod novým trenérem jsou zatím stoprocentní, čtyři zápasy během tří týdnů a dvanáct bodů.

„Hlavně jsem spokojený s hrou, kterou předvádíme na hřišti a také mě těší celkový přístup hráčů, zvedla se tréninková morálka. Až na pár výjimek máme stoprocentní účast. Je vidět, že všichni chtějí hrát a každý se chce dostat do sestavy. Snažím se všem dávat stejnou šanci porvat se o místo v základu, nikdo nemá nic předplacené,“ hodnotí svou dosavadní misi v Kozlovicích kouč František Rolinc.

„A kluci mi to zatím vrací parádně. Třeba takový Kostka dříve dělal náhradníka a teď je naším klíčovým hráčem. Dnes proti Šumperku nastoupil po delší době od začátku Střelec a hned dal důležitý první gól,“ chválí své svěřence kozlovický kouč, jehož celek podruhé v tomto týdnu neinkasoval, když na středeční čisté konto z Holešova navázal i o víkendu v Šumperku.

„Od začátku jsme byli lepším mužstvem, ale chvíli jsem měl strach, když jsme nedali pár vyložených šancí, aby nám tam potom nespadl nějaký smolný gól, což se naštěstí nevyplnilo. Celý zápas jsme měli pod kontrolou,“ okomentoval poté sobotní klání.

„Od druhé části to sice mohlo vypadat, že má Šumperk navrch, ale my jsme se už snažili ušetřit síly, trochu jsme se zatáhli, už jsme nepresovali tolik, jako v první půli a takticky jsme utkání dohráli do zdárného konce. Domácí jsme nechali hrát na jejich polovině, ale na své jsme sváděli souboje a vycházelo to,“ dodal na závěr trenér Kozlovic František Rolinc.

FK Šumperk – FK Kozlovice 0:2 (0:1)

Branky: 23. Střelec, 62. Galetka. Rozhodčí: Machorek - Nejezchleb, Habermann. ŽK: Elšík, Lavrovič, Hausknecht – Galetka, Hwedieh. Diváci: 150.

Šumperk: Kreizl – Jurásek (69. Kmínek), Morong (63. Horký), Smrž, Žák – Lavrovič, Hausknecht, Strnad – Ostrovka, Elšík (63. Červeňák), Hegner (78. F. Podhorný). Trenér: Zdeněk Opravil.

Kozlovice: Šustr – Střelec, Kostka, Řehák, Kadlec – Kaďorek (78. Hwedieh), Smékal, Strašák, Skopal, Vogl (56. Chudoba) – Galetka (72. Galus). Trenér: František Rolinc.