„Potřebovali jsme s tím něco udělat. Prožíváme náš klasický podzim, kdy se někdo zraní, někdo dostane červenou, nepovedou se tři zápasy a pak už je tým také herně dole. Trenéři a hráči byli poslední dobou skleslí a neviděl jsem sílu ani energii s tím něco udělat,“ říkal předseda Šumperku Ladislav Šabo.

Už po čtyřech porážkách nebyla situace záviděníhodná. Šumperk o víkendu nastoupil k duelu s Holicí, kdy oba týmy měly shodně nula bodů. Šlo tedy o důležitý zápas a pro, nyní už bývalého, šumperského kouče Zdeňka Opravila dvojnásob.

„Byl jsem před duelem na devadesát procent rozhodnutý, že když prohrajeme, tak to budu muset řešit. Trenérovi jsem to napřímo neřekl, že pokud nevyhraje, tak jej ukončíme, ale nějaké náznaky dostal,“ pokračoval Šabo.

A Šumperku se duel vůbec nepovedl. Bez některých zraněných, nemocných či vykartovaných opor olomouckému soupeři podlehl 0:3 a vedení začalo jednat.

„Byly varianty, jestli to vyřešit z vlastních pozic a posunout nějakého našeho trenéra v klubu nebo tomu dát impuls z venku,“ přiblížil Šabo.

A nakonec v Šumperku zvolili trenéra odjinud. „Vyhodnotili jsme si, že to bude lepší, protože tady dlouho trénovali trenéři od nás, což je na jednu stranu dobré, na druhou jsme žili ve své bublině. Všichni znali osobní příběhy hráčů a ne že bychom na sebe nebyli tak nároční, protože vizi jsme měli, ale přece jenom trenér z venku přijde s novými požadavky, takže i na nás ve vedení to vytvoří nějaký tlak a je to i pro nás impuls,“ věří předseda.

Novým koučem se stal Pavel Tököly, který svoji trenérskou kariéru spojil s mládeží Sigmy Olomouc. Po minulé sezoně ale v klubu skončil a jinou výzvu do této doby nepřijal.

„Byla to celkem rychloakce. Hledali jsme někoho, kdo má vazbu na Olomouc. V pondělí jsem jej oslovil, což ho potěšilo a vzal to jako výzvu,“ řekl Šabo.

A co si klub od angažování Tökölyho slibuje? „Zásadní myšlenka je, že většinu kluků od nás trénoval, protože prošli Sigmou. Druhá věc je, že díky ní má vazbu na hráče, které bychom chtěli do týmu a momentálně jsou jinde. Takže si slibujeme, že by mělo být jednodušší k nám přívést hráče z Olomoucka, přestože bychom nikdy nechtěli být tým, který bude mít deset dojíždějících hráčů. Vždy to chceme mít namíchané s našimi. Ale měl by umět dotáhnout do týmu kvalitu. Očekáváme, že to zvedne,“ doufá Šabo.

Přesto tu může být jeden zádrhel. A to ten, že Pavel Tököly nikdy netrénoval dospělou kategorii. „Z toho strach nemáme. Tým je až na pár starších hráčů hodně mladý. Navíc dost zapracováváme kluky z dorostu. Je to o energii a trenérské kvalitě, kterou musí mít, když byl tak dlouho v Sigmě,“ komentoval Ladislav Šabo.

Tököly vedl poprvé trénink ve středu a už v neděli pošle nové svěřence do ostrého zápasu. Na Tyršův stadion dorazí Holešov.

„Máme společné ambice a těšíme se, že na nich budeme pracovat. Potřebujeme na podzim nahrát nějaké body,“ hlásí Šabo.

Naopak po čtyřech letech u týmu skončil Zdeněk Opravil a je otázka, kam povedou jeho kroky. „Odvedl tady kus dobré práce, měl to těžké, dvakrát byl covid, ale minulé jaro bylo dobré. Rozešli jsme se v dobrém a v klubu má dveře otevřené. Budeme jednat, jestli se nepřesune k mládeži. Ale asi po něm skočí týmy v kraji, nouzi o nabídky mít nebude,“ uzavřel Ladislav Šabo.