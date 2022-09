Nebylo to vůbec nacvičené. Já už teď tak často s áčkem netrénuji. Zafungovala tam naše souhra. S Kaďou (Lukášem Kaďorkem, pozn. red.) spolu hrajeme od šesti, sedmi let. Občas si mě tam nachází, když je to nejvíc zapotřebí (úsměv). Někdy to vyjde.

Měl jste pak na talíři, že Střelec je netradičním střelcem?

To víte, že jo. Dělali si ze mě srandu. Byli samozřejmě nadšení, po zápase máme oslavnou speciální písničku. Zrovna to vyšlo na mě, takže si dělali srandu ze mě. Říkali ještě, že by si to taky tak chtěli zařídit, aby trénovali míň, hráli zápasy jen doma a pak je ještě rozhodovali (smích).

Díky téhle výhře vedete divizi. Věříte, že letos by titul a případný postup mohly klapnout?

Nechci to zakřiknout. Po minulé sezoně se o tom ani nebavíme. Nejdřív byly vysoké ambice a pak to dopadlo tak, jak to dopadlo – dvěma vysokými porážkami s Přerovem. Proto trenér i Luboš (předseda Korytko, pozn. red.) koukají hlavně po tom, abychom vyhráli každý další zápas. Nemyslí se na to, že bychom mohli postupovat, nebo tak. Teď je na řadě Přerov. Až porazíme Přerov, bude na řadě někdo další.

Čistě teoreticky. Za rok vám bude 36 let, troufl byste si na třetí ligu?

Už bych si na to netroufl. Již nyní mám domluvu s trenérem, protože nemám tolik času na tréninky. Věnuji se rodině, dvěma velkým psům a práci. Říkal jsem už před touto sezonou, že za áčko hrát nebudu. Trenér Rolinc ale říkal, že by byl rád, kdybych ještě zůstal součástí týmu skrz zkušenosti a kabinu, že tam děláme dobrou partu. Že by byl rád, kdybych chodil alespoň na domácí zápasy. Tak jsme se domluvili.

Nastupujete tedy za A-tým v divizi i za B-tým hrající nejnižší okresní soutěž. To přece musí být obrovský skok, dokážete popsat ty největší rozdíly?

Hlavně si člověk musí s mým věkem uvědomit, že nejde jít do každého souboje. Ať se vám to líbí, nebo ne, kluci v nižší soutěži nehledí doleva doprava, klidně vás povalí na zem, skopnou vás, je jim to jedno. V tom je velký rozdíl. Mám tam jiné spoluhráče, ale kluci jsou super. V tomto to není zas takový skok, jsou tam kluci z dorostu a někteří z áčka, co tolik nehrávají, ale mohli by. Větší skok znamenají soupeři.

David Střelec v dresu B-týmu KozlovicZdroj: Deník/Ivan Němeček

Nebojíte se, že po dvougólovém představení v áčku už vás trenér Rolinc do béčka nepustí?

Já věřím, že trenér drží slovo, takže mě dál do béčka bude pouštět (úsměv). To, že jsem teď hrál, bylo způsobené rotací v týmu, protože nemohli nastoupit Tomáš Strašák a Adam Galetka. Poskládali jsme to takhle. Myslím si, že trenérovi zamotal hlavu i Ondra Kyselák (běžně levý bek, na jehož postu David Střelec nastoupil, pozn. red.), který hrál ve středu zálohy skvěle. S tímto to bude mít kouč těžké. Teď je na řadě Přerov, takže dám zase přednost áčku před béčkem. Jestli budu hrát, to už je na trenérovi.

Že jste nevšední střelec už jsme zmínili. Pamatujete na nějaký podobný zápas nebo památný gól?

Rozhodně tato neděle patřila k nejlepším dnům za těch 29 let, co fotbal hraji. Ale co si pamatuji, ještě v krajském přeboru jsem dával za poločas tři góly hlavou proti Litovli. To jsme vyhráli 5:1. Asi devadesát procent mých gólů padlo hlavou. Jinak těch gólů fakt moc nedávám.

Hlavičky jsou asi vaší největší předností, je to tak?

Cítím se v tom nejsilnější, hlavně při obranných hlavičkách. Útočné jsou těžší, ale jsem přeci jen vyšší, nejlehčí taky nejsem, takže se tam dokážu dostat.

Všichni vás znají hlavně díky dlouholetému angažmá v Kozlovicích. Hrál jste ale i za Přerov a poté za Radslavice. Jak jste se dostal do Kozlovic?

V Radslavicích byla super parta. Pak tam na hostování přišel Petr Kadlec a parta se ještě zlepšila (smích). Zažili jsme perfektní výjezdy, jeli jsme třeba na Slovensko, pilo se, všechno super. Peťa mě pak přemluvil, ať to jdu zkusit do Kozlovic, že si myslí, že na to mám.

A klub už vás nepustil, nyní patříte mezi kozlovické patrioty. Co pro vás vlastně Kozlovice znamenají?

Nejlepší klub v přerovském okresu. Hranice sice postoupily do MSFL, ale pro mě jsou Kozlovice pořád nejlepším klubem v okolí. Kdyby tam ale nebyl takový člověk, jakým je Luboš Korytko, nebyly by Kozlovice ani z poloviny tak úspěšné. Když bude chtít moje dcera nebo třeba další děti hrát fotbal, klidně dám všechny jednoznačně do Kozlovic. Navždy zůstanu fanouškem.

Dokážete si představit, že byste ještě hrál za jiný klub?

Když letos začalo hrát kozlovické béčko, spadl mi kámen ze srdce, nemusím nikam odcházet.

Už jste to nakousl, v neděli vás v Přerově čeká velké derby s Viktorkou. Co od toho očekáváte?

Je to hrozná ostuda za poslední sezony. Nevyhráli jsme tam šest let. Jim se teď nedaří, ale derby maže všechno, nemá favorita. Musíme se nachystat a využít toho, že to máme teď dobře nastavené v hlavě. Ještě jsme neprohráli, musíme věřit, že jsme lepší fotbalisté.

Proti Slavičínu chyběli klíčoví hráči – útočník Galetka a záložník Strašák. Už jste kompletní?

Byli nemocní, Straša i Gali už by měli hrát. Smolka měl natažený zadní stehenní sval. Tam se rozhodne v pátek, ale snad by měl být k dispozici.

David Střelec, obránce FK Kozlovice:

Od šesti do osmnácti let byl hráčem Přerova, kde mu řekli, že pro něj nemají místo. David Střelec si tak našel angažmá v Radslavicích, odkud zamířil díky Petru Kadlecovi do Kozlovic. Nejprve na hostování, později, od července 2013, na trvalý přestup. S klubem slavil postup do divize i úspěšná léta pod trenérem Matějkou či Chytrým, kdy tým pravidelně okupoval nejvyšší patra tabulky.