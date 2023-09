Bude to dva roky, co přerovský trenér David Rojka na půdě divizního Strání po zápase dostal „na solar“, teď se kvůli chování fanoušků týmu u Uherskohradišťska rozčiloval kouč Kozlovic David Kobylík. Tým z vesničky u Přerova a do té doby lídr divize E u slovenských hranic ve čtvrteční dohrávce padl 0:2 a přepustil vedoucí pozici právě Strání.

Kozlovice znají vyhrocenou atmosféru hlavně z derby s Přerovem. O tom jsme i s Petrem Kadlecem natáčeli druhý díl videopořadu Derby přes kopec. | Video: Deník/Ivan Němeček

„Ve Strání je nádherný areál, mužstvo mají silné, hraje velmi dobře, ale nad zdejší kulturou by se měli zamyslet. Někteří lidé by na fotbal chodit neměli, protože se chovali jako magoři,“ řekl Kobylík Slováckému deníku.

Řežba ve Strání. Trenér Přerova dostal od fanouška na solar, sudí do obličeje

„Hrál první mančaft s druhým, ale aby nám jenom nadávali a řvali po nás. K tomu se přidala i domácí střídačka. Ať se na mě nikdo nezlomí, ale mě to mrzí. Za mě je to ostuda. Myslím, že je to chování doběhne,“ doplnil expert České televize či Deníku.

Kadlec: Vrchol arogance

Petr KadlecZdroj: Deník/Jan Pořízek

Podle něj (a ostatně i podle trenéra domácích) utkání nezvládli rozhodčí, což potvrzuje i náhradní gólman hostujících Kozlovic Petr Kadlec, který vše bedlivě pozoroval z lavičky. „Rozhodčí ten zápas opravdu nezvládl a asistent číslo jedna předváděl vrchol arogance,“ komentuje Kadlec a nezapomněl na domácí lavičku.

„To, co předváděla poté, co obdrželi dle mého úplně jasnou druhou žlutou kartu, po níž následovala červená, bylo až komické,“ kroutil Kadlec hlavou.

Červená karta v 55. minutě ale nic nezměnila na tom, že domácí podporovaní hlasitými diváky i v deseti v 88. a 91. minutě dvěma přesnými zásahy rozhodli o velkém triumfu Strání a posunu na první místo tabulky.

„Ani po skončení zápasu to neustálo a do křížku se dostali i fanoušci v hospodě. To už nezbývalo, než kroutit očima a uvědomit si, že jdeme všichni další den zase do práce a neměli bychom se vysilovat kvůli blbostem,“ popsal kozlovický brankář.

Na závěr nicméně připustil, že pro domácí hráče musela být atmosféra ve Strání skutečným hnacím motorem za třemi body.

Fotbalisté Strání (žluté dresy) ve sváteční dohrávce 1. kola divize E zdolali vedoucí Kozlovice 2:0 a dostali se do čela tabulky.Zdroj: Deník/Libor Kopl

„Na druhou stranu musím uznat, že celková atmosféra od domácích fanoušků byla fantastická a trošku jsem záviděl, jakou kulisu vytvořili. Taková se u nás v Kozlovicích určitě nevidí,“ zmínil závěrem Petr Kadlec.

V Kozlovicích se dá pěkná návštěva očekávat v neděli, kdy domácí od 15 hodin hostí poslední Nový Jičín. První nezdar sezony musí kozli hodit za hlavu a připsat si povinné vítězství.