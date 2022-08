Kádr vedený stratégem Ivo Lošťákem příliš změn nehlásí a bude se tak snažit navázat hlavně na to, co mu fungovalo doteď.

„Příprava byla taková netypická. Ještě jsem nezažil, abych hrál první a zároveň i poslední přátelák. Zahráli jsme si se Sigmou U19 a pak už ostrý zápas v rámci předkola MOL Cupu v Dolanech, který bohužel dopadl tak, jak dopadl (porážka 1:2),“ říká šternberský kouč Ivo Lošťák.

Se sigmáckou devatenáctkou se jeho výběr střetl ve středu 20. července a po boji nakonec prohrál 1:4. I tak byl s touto konfrontací Lošťák více než spokojen.

Změny v kádru



Přišli: František Zvědělík (Libavá), Jakub Smrček (Bohuňovice – návrat z host.), Štěpán Sedláček (Medlov), Adam Vítek (Sigma Olomouc)

Odešli: Pavel Kryl, Radoslav Juřátek, (oba Rakousko) Vojtěch Pazdera (Ústí nad Orlicí), Michal Čapek, Jiří Fencl (Bohuňovice), Roman Odstrčil (návrat z host. Sigma Olomouc)

„Olomouckou devatenáctku jsem si vybral záměrně, protože vím, že je kvalitní. A to se také potvrdilo. Prověřili nás velice dobře a ukázali nám, na čem musíme zapracovat. Navíc nám tento zápas dopomohl i k dokončení kondičního cyklu,“ popisuje.

Jak už bylo řečeno, čas na letní přípravu byl letos vskutku krátký. Na oddych nezbyly ani dva měsíce. Jak tedy toto omezené časové penzum smysluplně využít?

„Vzhledem k tomu, že náš kádr zůstal v podstatě stejný, hlavně tedy hráči ze sestavy, tak jsme vlastně jen v trénincích oživili kondici a oprášili věci, díky kterým jsme došli až k postupu,“ vysvětluje. šternberský lodivod.

Pár změn ale přeci jen šternberský kádr doznal. Největší ztrátou je odchod obránce Radoslava Juřátka do Rakouska. Následoval ho také Pavel Kryl. V týmu končí také Vojtěch Pazdera, Michal Čapek, Jiří Fencl a Roman Odstrčil.

Na Juřátkovo místo se tlačí navrátilec z hostování v Bohuňovicích Jakub Smrček. „Odchod Juřátka bude ztráta. Ale Kuba Smrček se v přípravě ukazuje velice dobře, hostování mu pomohlo a díru po Juřátkovi by mohl zacelit,“ věří Lošťák.

Nově oblékne šternberský trikot František Zvědělík. „Je to mladý hráč z nejnižší soutěže, který si ale v historii prošel i Sigmou. Bude záležet jen na něm, jak rychle se do toho dostane,“ komentoval Lošťák. Doplnit by jej měl také Štěpán Sedláček z Medlova.

Naopak do Šternberka nakonec nedorazí útočník a nejlepší střelec Bohuňovic v uplynulé sezoně Jan Šmirják, který dal přednost Břidličné. „Mrzí mě to, byl jsem na dovolené, když se to stalo. Byl jsem s ním předběžně domluvený, navíc jsem mu u nás sehnal práci. Nevím, co se stalo. Je to pro nás komplikace, protože nám takový typ útočníka chybí a musíme se po někom poohlédnout, jestli někdo nevypadne z vyšší soutěže. Ale útočníků moc není,“ je si vědom šternberský lodivod.

„Co se týče celkového kádru, tak jsme oslabili, i když z odcházejících hrál pravidelně v poslední době jen Juřátek, tak každý hráč měl své místo. Navíc se nám nepovedlo kádr doplnit hlavně tím útočníkem. Kluky se ale budeme snažit nahradit,“ dodal ke změnám Lošťák.

Do divize postoupili jeho svěřenci znovu po čtyřech letech. V sezoně 2017/2018 se jim ale příliš nedařilo a s jednadvaceti body se odporoučeli zpět do kraje.

„Do divize jdeme s očekáváním daleko kvalitnějších zápasů, na což jsme připraveni. Los nám navíc celkem přál. První dva zápasy začneme doma (HFK Olomouc, Skaštice). Rozhodující ale budou výkony, výsledky a zdraví hráčů,“ konstatuje Ivo Lošťák.

„Mým přáním je pohybovat se v klidném středu tabulky a postupně zabudovávat mladé hráče,“ uzavřel.

