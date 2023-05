Na do té doby vedoucí Slavičín se Šternberk dotáhl na rozdíl pěti bodů, hrát se budou ještě čtyři kola. Myslí nováček i na titul? „Bylo by to samozřejmě krásné. Ale jdeme zápas od zápasu. To, kde jsme, to je pro nás pohádka, hrozně si to užíváme,“ usmíval se šternberský trenér Ivo Lošťák.

„Míč je kulatý, stát se může všechno. Mrzí nás, že jsme to nedotáhli ve Slavičíně, protože jsme nebyli horší mužstvo,“ připomněl kouč smolnou porážku 1:2 z minulého kola.

Proti Přerovu chtěli domácí rychle rozhodnout, což se jim podařilo. Hosté přitom nenastoupili na soupeře špatně, pak ale přišla 10. minuta a zabijácký instinkt Jana Tögela, který nekompromisně poprvé překonal Filipa Václavíčka.

V kabině si z něj dělali srandu. David Kuba se dočkal divizní trefy

A pak už to jelo. Teprve 19letý gólman Přerova dostal potřetí v sezoně šanci a soupeř s ním neměl slitování. Do poločasového hvizdu se trefili ještě David Kuba, Petr Zifčák, David Lošťák a do vlastní brány Ukrajinec Hretsajčuk.

„Chtěli jsme udělat změnu, impuls a taky dopřát Mikymu (brankáři Mikešovi) oddych, aby se nachystal do dalších utkání. Albase (Filipa Václavíčka) je mi líto. Snad z prvních pěti střel mu vše skončilo v bráně, jeden byl vlastní,“ kroutil hlavou přerovský lodivod Petr Bogdaň.

FOTO: HFK v souboji ze dna ztratil nadějné vedení a je tak stále jasně poslední

„Opakuji se pořád dokolečka. Šance nebo pološance gólově nedotáhneme, pak nám soupeř gólově jednoduše odskočí. Snaha u kluků je, kvalita v zakončení je momentálně nulová. Bránění taky není ideální,“ dobře ví bývalý stoper.

S poločasovým odchodem Jana Tögela ofenzivní kvalita domácích šla přeci jen trošku dolů, za stavu 5:0 se zápas spíše dohrával.

„Chtěli jsme ho pošetřit, měl nějaké zdravotní problémy. Čeká nás velice těžké utkání v Bzenci, který na jaře hraje velice dobře,“ připomněl Ivo Lošťák.

Na konečných 6:0 upravil v 73. minutě střídající Štěpán Sedláček. Do hry se ve druhé půli dostal na 15 minut poprvé v divizi i 19letý brankář Lukáš Malina.

„Výsledek je pro Přerov asi krutý. My jsme byli dobře nachystaní a chtěli na soupeře vlétnout, co nejdříve rozhodnout. Taktika nám vyšla do puntíku a jsem rád, že se do hry dostali všichni hráči z lavičky,“ doplnil Lošťák.

Na straně hostů se do hry z lavičky dokonce dostali dva hráči ročníku 2006 Tomáš Řezníček a Jakub Stískal. Mimochodem, nejstarší borci na straně Přerova se narodili v roce 2001.

„Šternberk prokázal kvalitu, hlavně v zakončení. My jsme taková juniorka. Bylo to jako juniorský hokej proti mužskému. Nechci se vymlouvat, ale na lavičce máme kluky, kteří hráli ráno za dorost, pak jedou sem,“ zmínil závěrem Petr Bogdaň.

Předposlední Viktorka nicméně zatím sestupové starosti vzhledem k rozšíření divizních skupin na 16 účastníků mít nemusí.

FK Šternberk – 1. FC Viktorie Přerov 6:0 (5:0)

Branky: 10. Tögel, 19. D. Kuba, 23. Zifčák, 35. vl. Hretsajčuk, 40. D. Lošťák, 73. Štěpánek.

Rozhodčí: Šafrán – Proske, Dedek. ŽK: Hustý (Šternberk). Diváci: 324.

Šternberk: Kopřiva (76. Malina) – D. Lošťák, M. Kuba, Drmola (46. Vašička), Zifčák (58. Dittrich), Tögel (46. Zvědělík), Hustý (58. Sedláček), D. Kuba, Smrček, Samek. Trenér: I. Lošťák.

Přerov: Václavíček – Javora, Masný, V. Kocian, Repček, Caletka (80. Řezníček), Řezník, Hretsajčuk, Vyroubal (80. Stískal), Otáhal (70. Pistovčák), Mirvald (83. A. Kocian). Trenér: Bogdaň.