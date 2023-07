Potvrdil to třeba v předkole MOL Cupu v Čechovicích, kterým po celý zápas zatápěl na pravém křídle a v 86. minutě přidal i pěkný gól z přímého kopu.

Štěpáne, v jedenácté minutě jste ale prohrávali 0:1, přestože jste měli navrch. Cítili jste, že to otočíte?

Nedali jsme hlavy dolů, hráli pořád to stejné a podařilo se nám to rychle otočit na 2:1. To nám hodně pomohlo.

Čechovice ale doma porazily Přerov 3:0 a bylo jasné, že vás nečeká nic jednoduchého.

Věděli jsme hlavně, že je tady malé hřiště a čeká nás hodně soubojový soupeř. Myslím ale, že jsme si s tím poradili dobře. Už v prvním poločase jsme měli hodně odražených balonů a vyhraných soubojů.

Fotbalisté TJ Sokol Čechovice (v červeném) v předkole MOL Cupu nestačili na FK Kozlovice. Štěpán SmolkaZdroj: Deník/Ivan Němeček

Taky jste v přípravě pod novým trenérem Kobylíkem ani v jednom ze tří zápasů nedali gól. Neležela na vás deka?

Samozřejmě jsme z toho byli takoví zklamaní. Hodili jsme to ale za hlavu a šli jsme do zápasu přesně s tím cílem, že to prolomíme a konečně nějaké ty góly dáme.

Měli jste něco vypsaného v kabině pro toho, kdo to prolomí?

Nic jsme domluveného neměli (směje se).

Druhý poločas už byl skoro na jednu bránu, pomohl gól na 3:1?

Ve druhém poločase jsme čekali, že někdy do 60. minuty ještě vydrží, a pak že to dokopeme. Určitě jsme se zklidnili po gólu na 3:1. Pak jsme si dávali balon pěkně do nožky. Posledních dvacet minut už jsme Čechovice k ničemu nepustili.

Konečně! Kozlovice pěti góly pomstily před davy v Čechovicích Přerov

Na jaře jste toho moc neodehrál kvůli zranění, už je vše v pořádku? O co šlo?

Byl jsem zraněný na čtyři, pět týdnů, chyběl jsem posledních osm zápasů minulé sezony. Šlo o výron v kotníku. Už je to ale v pohodě, trénuju úplně normálně, takže super.

Dnes krásná trefa z přímého kopu, dáváte si nějaké střelecké cíle do sezony, co se počtu gólů týče?

To úplně ne (směje se). Ale určitě jich chci dát víc než minulou sezonu, kdy jsem dal jeden nebo dva. Máme jinak určitě ambice na nejvyšší příčky. Chceme se umístit v první trojce, nejlíp být zase první.

VIDEO: Gól Štěpána Smolky z přímého kopu na 4:1

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Nemrzelo vás coby mladého hráče s potenciálem, že Kozlovice odmítly hrát MSFL?

Jo, určitě jo. Domlouvali jsme se ale po sezoně, mluvili o tom s klukama i vedením. Rozhodli jsme se takto, protože na soutěž nebyly peníze.

Na závěr se musím zeptat na vaši přezdívku „Shrek“. Jak vznikla?

Tu už mám hodně dlouho (směje se). Ještě v přípravce za můj rodný klub (FK Troubky, pozn. red.) mi tak začali říkat, protože jsem měl odstáté uši. Zůstalo mi to doteď. Teda myslím toho Shreka (úsměv).