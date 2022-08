„Máme s nimi špatnou bilanci, jedná se o zkušený tým, jehož osa je dlouho pospolu a jsou to siloví hráči,“ začal trenér Šumperku Zdeněk Opravil.

V úvodu duelu hned zahrozili hosté, hlavička po standardní situaci ale mířila mimo. Také Šumperk si pár náznaků příležitostí na vstřelení branky vypracoval, velké šance ale diváci neviděli.

Druhá půle pak začala pro domácí smolně. Už po čtyřech minutách inkasovali. A paradoxně to byli oni, kdo docílil gólu. Do vlastní branky si totiž míč po centru srazil Kováč.

„Nevím, jestli došlo k nedorozumění mezi ním a brankářem. Říkal, že to viděl na poslední chvíli, šlo o střílený centr a asi se mu srazily myšlenky. Chtěl to uklidit za čáru, ale bohužel to skončilo v síti,“ popisoval Opravil.

Autor jediné trefy navíc podle původních zpráv neměl v kádru Šumperku v této sezoně pokračovat. „Čeká rodinu a chtěl si od fotbalu odpočinout, jsme ale rádi, že se nám ho podařilo přemluvit, protože je to kvalitní hráč a nám chybí krajní obránci,“ prozradil kouč.

Kozlovice měly jedinečnou šanci utkání rozhodnout druhou brankou, jenže tentokrát se zaskvěl brankář Kreizl. Ten vystihl stranu, na kterou směřoval střelu z pokutového kopu Strašák a jeho pokus zneškodnil.

Udržel tak Šumperk ve hře o body, ale ani v dalších minutách si jeho spoluhráči žádnou velkou možnost nevytvořili. Utkání tak skončilo hubeným vítězstvím Kozlovic 1:0.

„Za mě to byl vyrovnaný remízový zápas. Kromě penalty snad vyloženou šanci neměli. My jsme hráli dobře po křídlech, létaly tam centry, ale byli jsme tam buď pozdě nebo si míč nenašli. Jinak jsme ale také gólovky neměli. Nasazení a energie od kluků byla výborná. Neodehráli jsme špatný zápas a věřím, že se ještě více sehrajeme a bude to v dalších zápasech lepší. Jsem pozitivní,“ dodal k zápasu Opravil.

V šumperském dresu se pak poprvé představil novic Jakub Vaněk, který dorazil ze Sigmy. Divizní celek pak jedná ještě o příchodu Zelinky ze stejného klubu. „Jeden je z Jeseníku, druhý z Jindřichova, takže jsem rád, že půjdou k nám. Nevlezli se v Sigmě do devatenáctky, takže můžou hrát ještě za dorost a budou tak pendlovat mezi ním a áčkem,“ objasnil trenér.

Naopak šumperský kouč nemohl využít služeb Miroslava Podhorného či Evžena Ostrovky.

„Mira byl na dovolené, Evža je po laparoskopii kolene. Doufám, že ještě na podzim do zápasu zasáhne,“ uzavřel Opravil

FK Šumperk - FK Kozlovice 0:1 (0:0)

Branka: 49. vlastní Kováč.

Rozhodčí: Machorek – Nejezchleb, Slabý. ŽK: Pavlíček, Lavrovič, Strnad, Smrž – Kyselák, Kaďorek, Obzina. Diváci: 200.

Šumperk: Kreizl – Purzitidis, Žák, Smrž (78. Ostrokon), Vaněk (64. Elšík), Nízký, Pavlíček (56. Jurásek), Linet (78. Horký), Kováč, Lavrovič, Strnad. Trenér: Opravil.

Kozlovice: Obzina – Kostka, Řehák, Kyselák, Kaďorek, Strašák (87. Zimmermann), Galetka (69. Nekuda), Smolka, Vítek, Vogl (62. Chudoba), Skopal. Trenér: Rolinc.

