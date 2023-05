Šlágr dvou zatím nejlepších týmů tohoto ročníku divize E mezi Slavičínem a Kozlovicemi rozhodl jediný gól. V nepohodě hrajícím hostům pomohl rohový kop ze 79. minuty, Kaďorek si vyměnil míč se Strašákem, poslal ho na hranici vápna Dominiku Skopalovi, který krásnou trefou levačkou poslal Kozlovice zpět do čela tabulky.

Divizní fotbalisté Slavičína (v modrém) v nedělním duelu 19. kola o vedoucí příčku skupiny E doma podlehli Kozlovicím 0:1. | Foto: pro Deník/Zdeněk Rumplík

„Chtěl bych tímto poděkovat hráčům za přístup. Výsledky jsme teď neměli. Navíc jsme před sebou měli náročné dva týdny, v neděli nás čeká derby s Přerovem. Kde ale udělat lepší reparát než na hřišti prvního,“ ptal se trenér kozlů František Rolinc. „Po tom, co jsme na jaře zatím předváděli, od nás nikdo nic velkého nečekal,“ dodal také.

To ale není tak úplně pravda. Trenér do té doby prvního Slavičína Petr Slončík pro Zlínský deník uvedl, že od Kozlovic čekal víc.

„Pro nás je výsledek zklamání, stejně jako přístup soupeře, který k nám nepřijel hrát fotbal, ale jen bránit. Od duelu prvního s druhým jsem čekal více, lepší fotbal,“ řekl zklamaný Slončík.

Na to ale po zápase reagoval František Rolinc: „Já bych to nepodepsal. Soupeř hrozil a byl nebezpečný ze standardek, ale že by si vytvořil něco kombinačně? Na to se každý může podívat ze záznamu,“ pokrčil Rolinc rameny. „Když jsme míč nechali na zemi, byli jsme lepší,“ dodal.

Během zatím krátkého jara to nebyla první nepřímá výměna názorů kozlovického trenéra s protějškem, Rolinc ale ve všech případech spíše defenzivně čelil narážkám z opačné strany.

„Někdy mě mrzí hodnocení některých funkcionářů nebo trenérů, ať už šlo o předešlý zápas, nebo předtím i Všechovice, že prý něco my nemáme zapotřebí,“ přiznal kozlovický kouč.

„Důležité pro nás je, že jsme zase udělali randál v kabině a užili si vítězný pokřik. To jsme potřebovali. Naše forma nebyla bůhví jaká, ale hrajeme dlouhodobou soutěž na 26 utkání. A teď jsme zase první,“ doplnil František Rolinc.

ANKETA: Fanoušci fotbalu, pozor! Hlasujte o nejlepší adresu v Olomouckém kraji

Problémy se sestavou

Kozlovicím navíc před utkáním ve Slavičíně kromě nepřesvědčivých výkonů nehrály do karet ani četné absence. Zdravotní problémy měli oba útočníci Nekuda s Galetkou, druhý jmenovaný naskočil alespoň na závěrečnou desetiminutovku.

Na střídačce se tak objevil hrající trenér kozlovického B-týmu Tibor Heger a kromě zraněného Nekudy na lavičce seděl už jen gólman.

„Bylo to pro nás psychicky náročné, dobře jsme celý týden věděli, jak to s námi vypadá. K tomu byl na vyšetření Štěpán Smolka, náš nejlepší hráč v zimní přípravě, který nám čtrnáct dní bude chybět,“ prozradil František Rolinc.

V bráně přitom dostal po delší době příležitost Petr Kadlec, který nakonec vychytal čisté konto a společně s defenzivou si poradil i s nebezpečnými standardkami domácích včetně dlouhých autů Deklevy. „Peťa Kadlec zachytal výborně a chopil se šance,“ přikyvoval Rolinc.

Je tedy možné, že zkušený gólman dostane šanci i v blížícím se derby s přerovskou Viktorkou.

„Všechno je možné,“ nechtěl Rolinc poodkrýt karty. „Vítězná sestava se samozřejmě měnit nemá. Víme ale, že někteří hráči mají zdravotní problémy, o to víc si vítězství ve Slavičíně vážíme, opravdu jsme hráli se sebezapřením,“ uzavřel František Rolinc.

Bitva o Přerov je v Kozlovicích na programu v neděli od 16 hodin.

OBRAZEM: Bogdaň splnil sázku. Oblek proti Zbrojovce štěstí nepřinesl

FC TVD Slavičín – FK Kozlovice 0:1 (0:0)

Branky: 79. Skopal.

Rozhodčí: Nejezchleb – Machorek, Štipčák. ŽK: Naňák – Řehák, Galetka. Diváci: 200.

Kozlovice: Kadlec – Chytil, Řehák, Kostka, Kyselák – Kozák – Kaďorek (91. Heger), Skopal, Strašák, Olšanský – Vogl (83. Galetka). Trenér: František Rolinc.