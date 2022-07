„V Hranicích mi to nevyšlo. Oslovil mě pan Žingor (sportovní manažer TJ Sokol Ústí, pozn. red.), tak jsem šel do Ústí, kde se to ale teď rozpadlo. Ozval se mi trenér Rojka a jsem tady,“ pověděl Šišlák ke svému přesunu do Přerova.

V Ústí po skvělém druhém místě v krajském přeboru skončila většina opor. Sokol se tak nepřihlásil do soutěže a zůstal mu pouze B-tým hrající I. B třídu. O důvodech se mluví napříč Olomouckým krajem. Že by ale hráči chtěli po klubu hodně peněz?

„Vůbec to tak nebylo, že by hráči měli nějaké přehnané požadavky. To ani náhodou. Rozpadlo se to skrz vedení,“ myslí si Pavel Šišlák.

Teď už se chce soustředit na nové angažmá v Přerově. Šel prakticky do neznáma. „Znám jen Zimiho (Martina Zimčíka, pozn. red.), proti kterému jsem hrával, ještě když jsem působil v Hranicích. Ale to je ten nejmenší problém,“ pousmál se Pavel Šišlák.

Větší respekt než ze zapadnutí do mladého kolektivu v Přerově měl 26letý středopolař z náročné letní přípravy pod ambiciózním trenérem Davidem Rojkou.

„Moc se netěším, abych pravdu řekl. Ale naběhané něco mám, tak snad to bude v pohodě,“ vtipkoval během fyzických testů.

Co tedy od nového angažmá očekává? „Že Přerov bude zase hrát nahoře. Má ty nejvyšší ambice, snad to tak bude,“ věří Pavel Šišlák.

Uvedl se nejlépe, jak mohl. V Želatovicích dostal prostor ve druhém poločase a patřil k tomu nejlepšímu na hřišti. Co víc, právě on přesnou střelou z hranice vápna srovnával na konečných 3:3.

„Splnil, co od něj očekáváme. Pěkná střela, je to levák a hlavně je to fotbalista. Mohl by naší rychlé hře dát klid a myšlenku. Na hřišti mluví, což potřebujeme. Myslím, že je to adekvátní náhrada za Adama Dittmera,“ řekl k posile kouč Viktorky David Rojka.

Otázka, jak si Pavel Šišlák povede proti daleko kvalitnějším soupeřům.