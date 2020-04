Oba celky z přerovského okresu se další sezonu postaví na stejnou startovní čáru, přestože v tabulce je po 13 zápasech dělilo 28 bodů.

Pandemie koronaviru Kozlům dost možná zatarasila cestu do třetí ligy. Vše už ale delší dobu směřovalo k podobnému verdiktu.

„Počítali jsme s tím tak na devadesát procent. Jenom jsem myslel, že proběhne ještě nějaké jednání s kluby, ale na jinou variantu by asi stejně nikdo nepřistoupil,“ řekl předseda FK Kozlovice Lubomír Korytko.

Nadšeni v městské části Přerova pochopitelně nejsou.

„Když někdo chtěl hrát na špici, musel vynaložit více finančních prostředků a veškeré úsilí vyšlo vniveč. FAČR ale rozhodla, musíme to přijmout,“ zmínil také Korytko.

Celému klubu tak nezbývá než čekat, až se mimořádná opatření uvolní a bude alespoň možnost začít trénovat.

„Zimní příprava trvala dva měsíce, tak podobně dlouho pak začneme dělat letní. Domluvíme přátelské zápasy. Času karantény jsme využili alespoň k tomu, že jsme zasadili novou trávu, uvidíme, co bude,“ dodal kozlovický předseda.

TATRAN PŘEŽIL, TRENÉR VINKLAR SKONČIL

Jeden z týmů, který na aktuální nepříjemné situaci paradoxně vydělal, je rozhodně Tatran Všechovice. Vesnice s 860 obyvateli celý podzim na výhru marně čekala, uhrála coby nováček pouhé dva body.

„Podzim nám utekl, úroveň divize byla úplně jinde než krajský přebor. Ostudu jsme ale neudělali, i s týmy ze špice jsme hráli vyrovnané zápasy. Byli jsme spokojeni s tím, že jsme divizi hráli a záchrana by byla historickým úspěchem,“ přiznal místopředseda klubu Miroslav Rolinc.

„Všichni jsme chtěli ty zápasy hrát, kluci dost potrénovali a trošku jsme i posílili, ale fotbal se v této situaci hrát nedá, všichni víme, o co jde,“ dodal jedním dechem.

Kromě záchrany přinesl nouzový stav do Všechovic také jednu změnu. Trenér Zbyněk Vinklar ohlásil už nyní svůj konec na lavičce Tatranu. Pro klub by měl nadále jen skautovat hráče. Nešlo ale o vyhazov, kouč skončil z vlastní vůle.

„Rozhodl jsem se tak i na základě této situace, jak se to protahovalo. Předjímal jsem to už delší dobu. Plánuji letos stavět barák a chci se tomu věnovat, asi by se to neslučovalo s trénováním divize. Taky si dám na nějaký čas klid od většího fotbalu,“ prozradil Zbyněk Vinklar.

Podle něj je předčasné ukončení nižších soutěží pro Všechovice trošku dar shůry.

„Bude tady druhá šance složit reparát,“ pousmál se kouč.

Na trenérskou lavici má klub jako náhradu dva muže. Tím prvním je už nynější asistent Petr Zatloukal, který má divizní zkušenosti z Hranic, druhým pak Marek Heinz. Exreprezentant by mohl dokonce plnit roli hrajícího kouče.

Tabulka:

1. Kozlovice 13 9 3 1 30:10 30

2. Slavičín 13 9 2 2 39:10 29

3. HFK Olomouc 13 9 1 3 26:12 28

4. Hodonín 13 7 4 2 27:10 25

5. Vsetín 13 6 4 3 16:15 22

6. Hranice 13 6 2 5 21:22 20

7. Strání 13 5 4 4 20:17 19

8. Skaštice 13 5 3 5 37:28 18

9. Bzenec 13 4 3 6 20:27 15

10. Nové Sady 13 4 2 7 21:24 14

11. Přerov 13 4 1 8 14:32 13

12. Šumperk 13 4 0 9 17:33 12

13. Brumov 13 1 5 7 10:33 8

14. Všechovice 13 0 2 11 11:36 2