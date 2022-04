Těšil jsem se, ale snažil se připravit jako na kterýkoliv jiný zápas. Trošku to člověk ale v hlavě má. Snažil jsem si to nepřipustit.

Byl jste před utkáním v kontaktu s bývalými spoluhráči?

Minimálně. Jen s Ondrou Kyselákem jsme to probírali, jinak s nikým.

No, zrovna Ondra Kyselák vám symbolicky nachystal gól na 2:0, byla to opravdu náhoda?

Jo, jo. Nebylo to domluvené, přestože jsme si psali (směje se). Viděl jsem, že se dívá směrem ke gólmanovi, tak jsem tam už jen běžel. Byla náhoda, že to takto přihrával, já jsem to jen vypíchl a snažil se to trefit z úhlu, což se povedlo.

A váš první gól?

Tam si myslím, že se jejich stoper Kozák s brankářem nějak špatně domluvili. Šlo to do břevna a já jsem jen stál na správném místě a doklepl to hlavou.

Rozhodly vaše dva góly v prvním poločase? Položilo to soupeře?

Jo. Myslím, že dostat takto dva góly, tak to musí s týmem něco udělat. I když Kozlovice jsou silný mančaft. My jsme se ve druhém poločase snažili do toho dát všechno a přidat nějakou branku. Jak už to bylo 3:0, věřili jsme, že vyhrajeme.

Na jaře jste ve čtyřech zápasech nedostali gól. Trenér se tak soustředí na defenzivu, nebo je to spíše obrovskou kvalitou ve středu defenzivy i zálohy?

Asi obojí. Trenér říká: „Barák se staví od základu.“ My se prostě snažíme bránit celý tým. Máme skvělé stopery a myslím, že celé mužstvo.

Brankář Tomečka každopádně aspiruje na nějaký rekord neprůstřelnosti. Kolik za nuly už zaplatil do kasy, řešili jste to?

Nevím, ale něco by zaplatit mohl. Neřešili jsme to, ale asi se kluků zeptám, něco musíme vypsat (usmívá se).

Před sezonou jste se rozhodl pro Hranice. Bylo to kvůli trenérovi Matějkovi? Zájem určitě měly i Kozlovice.

Zájem měly Hranice i Kozlovice. Já jsem do konce zimní přípravy laboroval se zraněním a nevěděl, jestli vůbec hrát budu. Nikomu jsem stoprocentně neřekl, že ano. Nastoupil jsem do přípravy v Hranicích, koleno se dalo do pořádku, takže hraju a jsem rád.

Rozhodovaly i obrovské ambice Hranic hrát v příští sezoně třetí ligu?

Jasně. Z Kozlovic jsem odcházel i proto, že se před dvěma, třemi lety postupovat nechtělo. Tady byl jasný cíl a kvalita mužstva. K tomu trenér… To vše směrem k rozhodnutí udělalo své.

Vy jste si třetí ligu zahrál, můžete porovnávat. Je už teď v Hranicích kádr na vyšší soutěž?

Myslím si, že Hranice určitě na třetí ligu mají. MSFL je hodně o běhání, soubojích, takže fyzická připravenost by měla být ještě o něco větší, ale kvalitu na třetí ligu tenhle tým určitě má.