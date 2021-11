„Určitě to ještě budeme chtít doplnit i hráčsky. Máme už dvě jména na dvou postech,“ prozradil Marek Chudý v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Co bylo důvodem k odvolání trenérů? Jak hodnotíte podzimní část sezony?

Když se podívám na tabulku soutěže, tak bych mohl být, dá se říct, spokojený. Tříbodová ztráta na prvního – může to být ideální výchozí pozice pro jarní boj o postup do MSFL. Když se ale na druhou stranu podívám na herní projev, tak to nebyly ty Hranice, na které jsem byl zvyklý v předešlých letech. Kdybychom byli první s náskokem pěti bodů, tak bychom neměli důvod změnu dělat. V této situaci ale jednoznačně cítíme, že tým potřebuje nový impuls. Za mě už to byl stereotyp v zápasech i v trénincích. Tým je natolik kvalitní, že si upřímně myslím, že jsme měli být na místě, na kterém je teď Přerov. Ten očividně má něco, co Hranice nemají. My teď musíme zapracovat na tom, abychom přišli na to, co to je, a měli šanci postoupit.

Co tedy Hranice oproti Přerovu nemají? Kvalitního trenéra?

To je asi na delší rozbor. Jestli to bylo i v hlavách hráčů a neměl na to vliv také fakt, že se dvě sezony nedohrály kvůli covidu a kluky je složitější motivovat a dostat na herní vlnu, která byla předtím. Také to může být načasováním formy. Když jsme v přípravě hráli s týmy z MSFL, ať už to byla Kroměříž, Hlučín nebo Uničov, byly to výsledkově i herně ty Hranice, na které jsem za poslední roky zvyklý. Myslím si, že každý trenér to má s přibývajícím časem u týmu těžší a těžší, aby dokázal hráče motivovat. Je to těžká práce. Stojím si za tím, že dnes ten trenér musí být hlavně dobrý psycholog. Mluvit s hráči, stmelit kabinu a dostat ji na vítěznou vlnu. To Přerov v současné době má. Nemyslím si, že by měl tak kvalitní kádr jako Hranice, ale funguje tam určitá chemie, kterou potřebujeme dostat i sem.

O případném konci trenéra Fojtů se mluvilo už po prvních třech kolech. Proč k němu tehdy nedošlo?

Jsem si stoprocentně jistý, že všechny kroky, které jsme udělali, byly správné. Včetně toho, že jsme v průběhu sezony nesahali do trenérského seskupení. Cítili jsme, že tým na to má a dali jsme trenérům prostor. Nechtěli jsme z toho dělat nějaké závěry. Věděli jsme, že tým potřebuje hlavně uklidnit, protože je těžké být v roli favorita. S tím ale musíme počítat, to je fotbal.

Kdo tedy bude nástupcem Radka Fojtů?

Mám vybraná tři jména. Se všemi třemi kandidáty už proběhla nějaká jednání. Nebudu ale ještě říkat, kdo to bude. První se to dozví výbor klubu. V průběhu listopadu oznámíme jméno nového trenéra. Chceme, aby měl nějaký čas na přípravu.

Končí také asistent Stanislav Matýska. Jak to bude s Tomášem Čápem?

Na jednání jsem poprosil Tomáše, aby zvážil pokračování. Byl bych moc rád, kdyby pokračoval. Za prvé, je věkově nejblíže klukům v kabině, se spoustou v nich hrával. Hráči k němu chovají respekt, protože přeci jen je to hráč se sto padesáti ligovými starty. Nemá sice trenérské ambice, ale klukům dokáže dobře poradit, protože na hřišti sám nedávno býval. Dali jsme si týden na rozmyšlenou, pak by se Tomáš měl vyjádřit, jestli by u týmu zůstal a než se zapojí nový trenér, zda by s kluky netrénoval a nevedl to.

Cílem každopádně nadále zůstává postup do MSFL, je to tak?

To měnit nebudeme, nemáme k tomu důvod. Pořád jsme třetí a máme to ve svých rukou, není tam velká bodová ztráta. Určitě to ještě budeme chtít doplnit i hráčsky. Máme už dvě jména na dvou postech.

Prozradíte alespoň, na jakých postech chcete posílit?

Určitě jde o středního záložníka, chybí nám dirigent hry. Chceme posílit i na postu stopera. Teď se nám na tréninku zranil Radim Kundrát, Václav Cverna nastoupil do přijímače, bude vojákem z povolání. Cítím, že ve středu obrany může být problém, pokud nebudeme mít adekvátní náhradu. Mimochodem, myslím si, že nám v posledních kolech uškodilo i to, že byli zranění defenzivní záložník Dan Kuchař a „desítka“ David Heřmánek. Oba mají velkou kvalitu a týmu by pomohli.

Můžeme kromě konce trenérů očekávat i odchody některých hráčů?

Chtěl bych, aby zůstali všichni. Kádr jsme už teď měli v podstatě patnáct plus dva. To asi není úplně ideální. My se musíme navíc zaměřit i na případný postup, protože v létě je krátká přestávka. Musíme být připraveni.

Často se mluví o tom, že Hranice jsou na tom dobře finančně oproti jiným divizním celkům. Cítíte větší náklonnost partnerů i díky reálné vidině třetí ligy?

Určitě ano. Mám ale pocit, že dnes se všeobecně do sportu dává čím dál méně peněz ze strany sponzorů a více ze strany obcí a měst. Tak by to mělo být. Sport by měl být v prvé řadě podporovaný státem a městy. Lidé, kteří v regionu žijí, mají v podstatě dva druhy zábavy – kulturu nebo sport. To je odměna pro lidi, kteří v tom městě žijí. My máme výbornou spolupráci s městem, i když si myslím, že v Hranicích jde obecně do sportu méně finančních prostředků, než je potřeba. Tím, že jsem ve sportovní komisi města, se snažíme toto změnit. Druhou věcí je fakt, že s vyšší soutěží roste chuť se do sportu angažovat. S každým stupínkem jste více vidět. Já si od toho slibuji hodně. Proto chceme Hranice vrátit do třetí ligy. Máme už jistý koncept.

Jaký koncept? Prozradíte, co v budoucnu na fotbalové fanoušky v Hranicích čeká?

Chceme například do dvou let hrávat v pátek večer pod umělým osvětlením. Chceme z fotbalu v Hranicích udělat show. Aby lidé na stadion přišli, chceme jim k tomu dát doprovodný program a chceme také, aby to i pro hráče bylo zajímavé, protože by pak měli volné víkendy. Hranice jsou také fotbalový region a spousta zápasů se během víkendů kryje. Dnes na fotbal chodí tři sta, čtyři sta, na derby sedm set lidí. Já věřím, že pokud budeme hrát v pátek a zápasy se krýt nebudou, přijde na stadion třeba alespoň tolik diváků jako na to derby.