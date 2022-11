Hodně důležité bylo, že jsme zůstali zdraví. Jen Tomáš Strašák s Adamem Galetkou měli čtrnáct dnů covid. Tomáš měl ještě naštěstí pouze na jeden zápas stopku kvůli trestu. Hráli jsme nakonec s úzkým kádrem, několikrát jsem říkal, že mi bylo líto kluků, kteří se na hřiště nedostali. Třeba Honza Vogl poctivě chodil na tréninky, má kvalitu, ale pořád pro mě bylo těžké měnit vítěznou sestavu. Sedlo si to, fungovalo to, dávali jsme góly, málo jich dostávali. Nechtěl jsem do toho zasahovat, abych dělal změnu za každou cenu. Kluci kteří hráli a vybojovali vítězství, proto si nominaci na každý další zápas zasloužili.

Hráči si také vesměs pochvalovali skvělou partu, která prý v Kozlovicích dlouho nebyla.

Jsem rád, že to říkají oni. Pokud bych takto mluvil já, bylo by to povýšenecké. Zažil jsem postup do třetí ligy s Hranicemi a Bystřicí pod Hostýnem a v obou případech byla taky velice dobrá parta. Takže když jsem do Kozlovic doplňoval některé hráče, zjišťoval jsem, jaký mají charakter. Jsem rád, že kluci jako Štěpán Smolka, Kuba Obzina či Filip Vítek krásně zapadli do pohody, která tady byla už na jaře. Starší hráči jako Peťa Kadlec a David Střelec nám v tomto dělají parádní zázemí, drží to pohromadě a mladí se od nich učí. Až mám strach, jak dopadne naše ukončená (směje se).

VIDEO: Atmosféra v kabině po vítězném utkání:

Zdroj: FK Kozlovice

Pohoda by ale v týmu nepanovala bez výher. Co když nezachytíte start jara?

Kluky připravuji na to, že se může stát, že dvakrát, třikrát prohrajeme. Pak se až ukáže, jaká jsme ve skutečnosti parta. Když se to nestane, budu jenom rád. Když budeme dál vítězit a předvádět naše vítězné chorály. Kéž by se to dělo až do konce sezony (usmívá se).

Výborné výkony předváděl Dominik Skopal, myslíte, že dostane nabídku z vyšší soutěže?

Tu soutěž proto hrajeme. Aby se tito mladí hráči posunuli někam výš, kde budou hrát. Na jaře jsem tady měl taky mladé kluky, kteří odešli do MSFL – Michala Guzika a Radka Skácela. Michal toho moc v Otrokovicích nenahrál, ale Radek hraje v Hodoníně pravidelně. Byl jsem se na něj podívat v Hranicích, hrál dobře. Přitom když jsem přicházel do Kozlovic, v divizi v základu nenastupoval. Pak jsem ho dal na šestku a měl parádní jarní část sezony. Díky tomu se posunul do třetí ligy do Hodonína. Mladí by měli hrát, učit se to, aby mohli odejít do vyšší soutěže. Máme takových v kádru hodně, doufám, že to nebude jen Dominik, ale i ostatní, třeba Štěpán Smolka.

Záložníkovi Kozlovic věští velkou budoucnost. Chci i na vysokou, má jasno Skopal

Na druhou stranu, pokud by odešli teď v zimě, byla by to pro vás směrem k boji o titul velká komplikace…

To si samozřejmě přiznávám. Byl bych rád, kdyby to bylo až v létě. Chtěl bych, abychom pro jarní část ještě zůstali takto pohromadě. Možná bychom ještě potřebovali jednoho, dva hráče.

Jaká bude vaše zimní příprava?

Umělka v Přerově nám začíná až poslední týden v lednu. Jsem ale takto zvyklý z Rakouska, kde se třeba v zimě vůbec netrénuje. To jsem hrál regionální ligu. Mají lyžování, pokud byste Rakušákovi vzal lyže, tak se vám vykašle na fotbal (usmívá se). Začínáme hrát až v březnu, takže sedm týdnů přípravy v zimě nám bude bohatě stačit.

Co konkrétně na hráče čeká?

Budeme chodit k panu Tomigovi do posilovny, dvakrát týdně tam pak bude umělka v Přerově. Je to otázka na vedení, ale já bych chtěl, aby nám umožnili zimní soustředění, na kterém Kozlovice nebyly snad deset let. Byla by to jakási odměna za tuhle půlsezonu. Uvidíme, jak to dopadne, je to samozřejmě o financích.

A přátelské zápasy?

Už je máme domluvené. Jsou tam víkendy i zápasy vložené v týdnu. Předjednané jsou Hranice ze třetí ligy, dorost Sigmy Olomouc, je tam Moravská Třebová nebo třeba Želatovice. Slyšel jsem v létě hlasy, že jsme měli nekvalitní přípravu, že jsme hráli s týmy z krajských přeborů a podobně. Já v tom problém vůbec neviděl. Vím, co chceme hrát. Týmy z nižších soutěží se na nás chtějí vytáhnout, není to jednoduché a pokud chceme natrénovat hlavně přechod do útoku a podobně, tyto celky z krajského přeboru jsou vhodnými soupeři.

Brodek se s fanoušky loučil vítězně! Kouč s hráči absolvuje přípravu