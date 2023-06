Jak probíhala jednání a jak dlouho víte, že od nové sezony usednete na lavičku přerovských mužů?

Probíhala jednoduše. Nějaké indicie, že David Rojka odchází do Kvítkovic, jsme měli. V ten moment se mi ozval předseda klubu (Břetislav Holouš, pozn. red.) a ptal se mě, jestli o to mám zájem. Upřímně jsem ani nepřemýšlel. Je to pro mě srdcová záležitost, trénuji tady už opravdu dlouho. V podstatě hned jsem řekl ano.

Měl jste jasno i díky tomu, že Vám většina hráčů v Přerově de facto prošla pod rukama?

Skoro všichni, i když David Rojka vzal i nějaké kluky zvenku, což je dobře, protože mančaft okysličil. Většinu kluků jsem ale trénoval, znám je od děcek, můžou věřit mně a já jim. Nejdeme do ničeho nového.

Pomůže vám také fakt, že jste už v sezoně 2021/22 na lavičce divizních mužů třikrát stál coby záskok?

Stoprocentně. To byl křest ohněm. Pomohl mi také rok v Brodku, kde je velice specifický tým. Není to úplně jednoduché, jsou tam i starší hráči než já. Měl jsem z toho respekt. Ale zvládli jsme to skoro na jedničku.

Nebudete tím pádem Brodečákům trošku chybět?

To se musíte zeptat jich (usmívá se). Možná trošku ano, ale věděli, že to může přijít, bavili jsme se o tom.

Mají už v Brodku náhradu?

Myslím si, že ano, ale ještě o tom nemůžu mluvit.

Dáte šanci některým z úspěšného brodeckého kádru prosadit se o soutěž výše?

Do Přerova se vrací na přípravu z Brodku Jakub Nezval, Tomáš Vařecha a Matěj Kytlica. Jak Kudlička se rozhoduje mezi Přerovem a jinou nabídkou, je hráčem Brodku.

Uplynulá sezona ukázala, že s takto mladým kádrem Přerova se divize ve vyšších patrech tabulky hrát nedá. Už řešíte příchod posil?

Hodně jsme nad tím přemýšleli. Jak s Peťou Bogdaněm, tak i Pavlem Koralem, kteří se mnou budou spolupracovat, to řešíme. Obrátil jsem se na Sigmu Olomouc, na Kroměříž, což budou dva největší kluby, ze kterých se budeme snažit vyptávat hráče. Uvidíme, jak nám vyjde vstříc Prostějov. Samozřejmě je ale také velký zájem o naše hráče.

Prozradíte, odkud je zájem a o které hráče jde?

Třeba z Kozlovic, to není žádné tajemství. Víme například o Honzovi Masném. Jestli nám někteří odejdou do třetí ligy, s tím nic neuděláme. Naopak třeba může přijít někdo z Kozlovic k nám, jestli budou postupovat. Mohou nám nějak pomoci i Kvítkovice. Fakt ještě nevím, jak to bude. Kádr chceme posílit i ostaršit, ale jednoduché to nebude.

Co vám nejvíce svazuje ruce? Finance?

Peníze na mužský fotbal nejsou, dáváme je tady do mládeže, s čímž souhlasím, protože to je cesta. Budeme mít ruce svázané, ale uděláme všechno pro to, co je v našich silách, abychom nějaké kvalitní hráče přivedli. I skrz známosti.

Jaké tedy budou ambice do další sezony?

Chtěli bychom určitě hrát nahoře. O ambicích ale budu hovořit až po přípravě, až budu znát reálnou sílu mančaftu.

A dlouhodobé cíle?

Cílem mé mise, pokud u toho vydržím, je do tří let postoupit do MSFL. Přerov jako město si to zaslouží. Uvidíme, jestli nám půjdou vstříc sponzoři, které k tomu budeme potřebovat, nebo nám pomůže i město.

