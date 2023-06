/ROZHOVOR/ Vzhledem k milosrdnému ročníku, kdy ze všech tří moravskoslezských divizních skupin sestoupí vinou rozšiřování soutěže jeden jediný tým, mohli být fotbalisté přerovské Viktorky i na předposledním místě tabulky v klidu. Stoprocentní jistotu záchrany ale získali až po posledním kole a výhře 2:1 v Šumperku.

Předseda 1. FC Viktorie Přerov Břetislav Holouš. | Foto: Deník/Ivan Němeček

Jaro, během kterého odešel trenér Rojka, se ale (stejně jako celá sezona) hodně nepovedlo. O blízké budoucnosti, nástupci trenéra Bogdaně i nutnosti posílit jsme hovořili s předsedou 1. FC Viktorie Přerov Břetislavem Holoušem.

Spadl z vás po posledním zápase a zisku jistoty záchrany nějaký tlak?

Nejde ani tak o to, že jsme zachráněni. Potěšila hlavně výhra, že po pěti zápasech, ve kterých jsme vstřelili jen jeden gól, černá série skončila a vyšlo to. Spokojenost, poděkování všem hráčům a trenérům, kteří se zápasu v Šumperku zúčastnili.

Celkově ale spokojen můžete být těžko. Jak hodnotíte tuto sezonu?

Sezona se těžce nepovedla. Mysleli jsme, že kádr, který tady zůstal, by mohl hrát ve vyšších patrech. Nepovedlo se to. Nevyšel nám tradičně začátek, na jaře tam byly první dvě remízy, ale zranil se klíčový útočník Kašpárek a bylo to cítit.

Trenéra Rojku nahradil po čtyřech jarních kolech asistent Petr Bogdaň, proč tato varianta?

Pro Petra jsme se rozhodli z toho důvodu, že jsme nechtěli překotně řešit náhradu za Davida Rojku. Museli jsme to řešit na FAČR, na Moravě, jestli může Petr dotrénovat zbytek, i když nemá licenci A. Abychom mohli najít adekvátní náhradu.

A nemuseli jste chodit daleko. Už nyní je jasné, že po sezoně tým převezme David Chuda.

Rozhodovali jsme se, jestli shánět někoho zvenčí, ale nakonec v rámci úsporných opatření i toho, že v našem středu máme schopné trenéry, rozhodli jsme se pro Davida Chudu. Rozhodla naše vize, stavět to na našich odchovancích, našich trenérech. Měli jsme i nabídky odněkud od Ostravy, ale asi si dokážete představit, jak finančně náročné by to bylo.

Davidu Chudovi v mládeži prošla spousta současných hráčů A-týmu pod rukama, byl i proto logickou volbou?

Je to tak. Znamenalo to ale také, že jsme za něj museli najít náhradu na pozici šéftrenéra mládeže. Michal Zimčík, který dělal šéftrenéra přípravek, si dodělává požadovanou A licenci. Domluvili jsme se s ním, kývl na to. Šéftrenérem přípravek se pak stane Ríša Vencel, což je velice kvalitní trenér. Tím pádem se tedy David Chuda uvolnil pro pozici trenéra A-týmu a jak říkáte, skoro všechny ty hráče trénoval, zná je a má k nim vztah. Myslím, že tréninkově dokáže navázat na Davida Rojku. Nechce slevovat, chce jít cestou fyzické připravenosti.

Sezona ale také ukázala, že divizi obstojně nejde hrát s takto mladým kádrem. Přivedete zkušené posily?

Určitě jsme se o tom bavili. Nicméně je to složité. Zkušených hráčů, kteří by k nám chtěli jít nebo jsou volní, moc není. Nějaká jednání už proběhla, některé posily už máme vyhlídnuté. Teď záleží, jak se vše domluví a co se z toho urodí.

