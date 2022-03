„Mohlo to být po prvním poločase 3:0, 4:0 nebo i 5:0. Ta naše hra měla nějaké parametry. Ve druhém poločase jsme prostřídali, jeden hráč se nám zranil. Dostali jsme gól a hra se vyrovnala. Frenštát ještě mohl paradoxně vyrovnat. Chyb tam bylo ve druhém poločase hodně, na tom musíme zapracovat,“ hodnotil přerovský trenér David Rojka.

Ten tak před startem divizního jara musí řešit čerstvé zranění důležitého záložníka Masného. Nemělo by však jít o nic vážného. „Hlavně, ať se nám vyprázdní marodka. Nemáme tak široký kádr a jakmile se nám zraní dva nebo tři hráči, ten mančaft je úplně jiný,“ zmínil Rojka, kterému chyběla i ukrajinská posila do útoku Vitalij Nerukh.

Podobné problémy by nerad řešil kouč Frenštátu pod Radhoštěm a bývalý bundesligový fotbalista David Kobylík.

„Máme velmi úzký kádr, jaro bude neznámá,“ přiznal Kobylík. „Všechno jsou to kluci kolem dvaceti let, k tomu tři nebo čtyři starší hráči. Jsme spokojeni s umístěním po podzimu, do jara jdeme s tím, že se chceme pohybovat v klidných vodách tabulky,“ nastínil stejně jako Rojka bývalý hráč Sigmy Olomouc.

A jak hodnotil generálku na divizní jaro on? „Byl jsem hodně nespokojený s první půlkou. V útrobách stadionu to prý i bylo slyšet. Ten zápas probíhal tak, jak jsme očekávali. David (Rojka) má podobný styl jako já, věděl jsem přesně, co bude hrát. Bohužel, někteří naši hráči k tomu přistoupili liknavě, hlavně vzadu jsem byl nespokojený,“ ohlížel se David Kobylík.

Přerovská Viktorka odstartuje soutěžní jaro v sobotu 26. března v 15 hodin a Nových Sadech.

Kozlovická perla z Dakaru. Hrát třetí ligu za Kozlovice? Proč ne, říká Fall

1. FC Viktorie Přerov – SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm 3:2 (2:0)

Branky Přerova: Mirvald 2, Matušík.

Přerov: Krynskyj – Kratochvíl, Kuča, Javora, Řezník – Koplík – Masný, Dittmer, Shaer, Matušík – Mirvald. Střídali: Yassin, Janský, Blažkovský. Trenér: Rojka.