Důvod nečekaného záskoku? Lodivod Přerova David Rojka je na dovolené v Chorvatsku. Původně měl přijít pouze o jeden zápas. Jenže v týmu Viktorky řádila střevní viróza, duel s Hranicemi i pohárový souboj s druholigovou Líšní proto měnil termín.

„Mrzí mě to, ale klukům věřím, máme poskládaný trenérský tým a komunikujeme přes telefon,“ vzkázal od Jadranu David Rojka.

A tak přišla řada na Chudu. A v každém případě jde vzhledem k soupeřům o křest ohněm. Po Hranicích přijde na řadu další elitní tým divize E ze Slavičína. A pak už zmiňované 2. kolo MOL Cupu proti Líšni.

„Někdo říkal, že mě hodili do vody. Vůbec,“ pousmál se David Chuda. „Asistent trenéra Koral za mnou přišel a zeptal se mě, jestli bych si na to věřil. Mě to hrozně potěšilo. Vůbec jsem s tím nepočítal. Důvěra, co mi dali, to je něco úžasného,“ zářil radostí po vítězném utkání v Hranicích.

Většina lidí by očekávala, že se k postranní čáře postaví ostřílený trenér Richard Švehlík, který je taktéž majitelem áčkové licence a v divizi toho odtrénoval habaděj. Švehlík však vše pozoroval z tribuny a tým neúnavně dirigoval Chuda. Až málem přišel o hlasivky.

„Hlasivky jsem tam nechal, zítra nastupuji do školy. Tímto se paní ředitelce, zástupkyni a ostatním kolegům omlouvám,“ vtipkoval učitel tělocviku.

Jeho nasazení u aktuálního týmu Viktorky ale má jistou logiku. „Trénuji už osm let a osmdesát procent týmu, který hrál, jsem měl v mládeži. Je to pro mě srdcovka. Někdo říká, že to s mladými odchovanci nejde hrát. Já říkám, že to jde. Dnes kluci na hřišti nechali kus srdce za celou Viktorku Přerov. Ukázali dalším mladým klukům, že to smysl má,“ řekl Chuda hrdě. „Pro mě jako šéftrenéra mládeže je tohle to nejkrásnější, co se mohlo stát,“ uzavřel.

A jen tak mimochodem, kromě hlasitých pokynů se mu s trenérským týmem povedl i výborný tah se střídáním. Když Viktorka ve druhém poločase v Hranicích vstřelila gól na 2:1, byla pod velkým tlakem. Přes vedení přišlo okamžitě trojité střídání, což dodalo týmu potřebnou energii pro udržení náskoku a nečekaný skalp favorita.

Tak jen tak dál.