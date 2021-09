Po středečním fotbalovém svátku proti druholigové Líšni přišel na řadu vskutku sváteční výsledek. Divizní fotbalisté Přerova v sobotu předvedli parádní kanonádu na horké půdě do té doby druhého týmu soutěže. Ve Vsetíně zvítězili 5:0 už pod vedením trenéra Davida Rojky, který se po třízápasové pauze vrátil po dovolené na lavičku Viktorky. A tým přebíral v pátek na tréninku ve skvělé kondici.

Fotbalisté Vsetína (v modrém) utrpěli doma debakl s přerovskou Viktorií. | Foto: Julius Ficek

„Je to tak. Jsem z toho nadšený, jak v Přerově funguje návaznost z mládeže na muže. David Chuda je podobná nátura jako já, tým pod jeho taktovkou fungoval. Okusil mužský fotbal, byl za to vděčný, je to taky něco jiného,“ chválil Rojka nejen mladého kouče mládeže, ale celý trenérský štáb s asistenty Koralem, Bogdaněm a zkušeným Richardem Švehlíkem, který na vše dohlížel z tribuny.