Důvodem náhlé změny mohou být zdravotní problémy Romana Matějky, které úspěšnému trenérovi znemožnilo vedení Kozlů už během sezony 2016/2017. Spekuluje se však také o zájmu třetiligového klubu. Sám kouč se k situaci zatím oficiálně odmítl vyjádřit.

„Je to trenér a člověk, který pro fotbal v Kozlovicích udělal hodně. Nikdy nic nedělá napůl, vždy má svoje cíle, které chce dosáhnout a dělá pro to maximum. Je to člověk a trenér vysokých kvalit a má srdce na správném místě,“ ohodnotil Matějkovy kvality předseda FK Kozlovice Lubomír Korytko.

„Věřím, že naše cesty se nerozcházejí napořád a doufám, že se u fotbalu v Kozlovicích spolu někdy sejdeme,“ dodal.

Aspiranta na divizní titul tak povede Vlastimil Chytrý. Bývalý útočník, který sbíral druholigové starty mimo jiné i v barvách Přerova, má za sebou i hráčské zkušenosti s nejvyšší soutěží v dresu Drnovic. Coby trenér vedl Bystřici pod Hostýnem i třetiligovou Kroměříž.

FOTBAL SE VRACÍ I DO KOZLOVIC

Kozlovice trénují pod novým koučem od minulého pátku. „Kádr A-mužstva nastoupil do přípravy v nezměněné sestavě z uplynulé sezony. Jestli nový trenér zapojí do přípravy nějaké jiné hráče, je v jeho kompetenci,“ uzavřel Lubomír Korytko.

Fanoušci Kozlovic se zatím mohou těšit na návrat fotbalu do malebného areálu u Přerova. První domácí přípravný duel sehraje tým v neděli 14. června od 16 hodin proti třetiligovému Vyškovu. Následovat bude série dalších čtyř přátelských zápasů na domácí půdě.

Přípravná utkání FK Kozlovice v červnu:

Valašské Meziříčí – Kozlovice (sobota 6. června, 10.15)

Kozlovice – Vyškov (neděle 14. června, 16.00)

Kozlovice - Šternberk (neděle 21. června, 16.00)

Kozlovice – Bystřice pod Hostýnem (pátek 26. června, 17.30)