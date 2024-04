Ruka nebo ne? Kozlovicím pomohla penalta, Holice ve hře o záchranu

Trenér nás připravoval na to, že jde o kvalitní tým. Taky nás ale upozornil, že mají nějaké mezery směrem dozadu a můžeme využít naše rychlé přechody do útoku. A vyplatilo se.

Klíčová byla penalta, u které si hosté stěžovali, že neměla být odpískána. Machala reklamoval, že si jen chránil ve vápně obličej. Jak jste situaci viděl?

Za mě jasná penalta, určitě to jde vidět i na videu, že to byla jasná ruka.

Zdroj: TVcom.cz

Vrátil jste se po třech týdnech po zranění, jak jste se na hřišti cítil?

Trenér mi dal nějaký čas na uzdravení, jsem za to moc rád. Jsem taky rád, že noha drží. Nebylo to úplně O.K. a ani dnes to ještě nebylo stoprocentní.

A prozradíte, o jaké zranění šlo?

Natažený zadní stehenní sval. Taková klasika, zná to asi každý fotbalista.

Sešlo se to pro Kozlovice nepříjemně. Vy, Ondřej Kyselák, Jakub Vyhlídal – všichni krajní důležití hráči na marodce. K tomu chyběli další…

Trošku jsme se tomu s klukama smáli, že to není možné. Tři křídelní hráči během jednoho nebo dvou zápasů? Na podzim se nám nic takového nestalo, byli jsme stoprocentní, žádná marodka.

Přispělo to ke ztrátám bodů?

Sužovalo nás to, není to moc dobré. Jsem ale rád za to, že nám pomohli mladí kluci z dorostu a začleňují se.

Prozradíte, jak to vypadá s ostatními marody?

Je to na dobré cestě. Dávají se do kupy. Nechci ale předbíhat, není dobré naskakovat rychle znova a obnovit si zranění. Raději týden počkat a být stoprocentní.

Jak to vidíte se závodem o titul? Chcete ještě Strání potrápit?

Nejsme pod žádným tlakem, na hřišti máme volnost, což je super. Doufáme, že Strání klopýtne, musíme se ale soustředit hlavně na sebe, ať předvádíme dobré výkony a sbíráme body.

Na opačném pólu tabulky se o záchranu rve Přerov. Vy hrajete nyní s Novým Jičínem, Viktorce tak můžete pomoct, vnímáte to tak?

Doufám v prvé řadě, že vyhrajeme kvůli nám. Ale taky rád pomůžu Přerovu. Je to můj domov, jsem z Přerova a derby bych si chtěl zahrát i v další sezoně. Pro mě osobně jde o vrchol. Přeji Viktorce, ať se udrží, doufám, že to zvládne.

