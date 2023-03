Již podle prvotních ohlasů bylo zřejmé, že se divizním celkům na Moravě nelíbí, že by místo tří divizí měly být po reorganizaci soutěží pouze dvě skupiny. A to také sdělili členům Řídící komise pro Moravu.

V drtivé většině se zástupci klubů shodli, že o redukci počtu týmů nemají zájem a nesouhlasí s ní.

„Vyjádřil se k tomu každý tým a většina, vyjma asi dvou tří klubů z Vysočiny, chce pokračovat v systému, který nastane od příští sezony. Tedy tři skupiny po šestnácti týmech. S nově navrhovaným systémem nejsou týmy spokojeny,“ potvrdil předseda Kozlovic Lubomír Korytko.

„Jednoznačně se přikláníme k zachování tří divizí. Nechalo se hlasovat a byla většinová shoda,“ potvrdil předseda Nových Sadů Josef Ondroušek.

Kde máme vzít peníze, zlobí se předseda HFK na návrh dvou divizí

„Systém tří skupin je zaběhlý a pro diváky a ty, kteří fotbal dělají, určitě lepší. Zúžením na dvě skupiny by se sice zvedla kvalita, ale snížila atraktivita. Teď hrajeme střed Moravy a pomalu každý zápas je derby,“ dodal Korytko.

Také týmy z MSFL potvrdily, že by rády, aby třetí nejvyšší soutěž byla ponechána ve stejném duchu, jako se hraje nyní a měla nadále osmnáct účastníků.

Nyní je tak na členech Řídící komise pro Moravu v čele s předsedou Pavlem Nezvalem, aby tento návrh přednesla na dalších jednáních.

„Budou jednat o restrukturalizaci a dostali náš mandát s tím, že kluby z Moravy chtějí pokračovat v tomto systému. Mají to za nás přednést FAČRu. Jak to bude v krajských a okresních soutěžích, to je v gesci jejich orgánů. Je na nich, aby se domluvili s kluby, které krajské a okresní soutěže hrají, jestli podobu soutěží změní,“ řekl Korytko.

Je nefér přeřadit nás do okresu, zní z Hodolan. Naopak postupu by se nebránily

Od příští sezony se pak budou divize naopak rozšiřovat. Místo nynějších čtrnácti celků ve skupinách budou tabulky obsahovat o dva týmy více - tedy šestnáct mančaftů.

Právě kvůli rozšiřování se některé týmy ve čtvrté nejvyšší soutěži zachrání. Ze tří moravských skupin divizí totiž spadne pouze jediný nejhorší tým. Z dalších dvou skupin se tedy zachrání i úplně poslední týmy. Deníku tuto informaci potvrdil předseda Sportovně technické komise Řídící komise pro Moravu Milan Bulička.

„V případě, že z druhé ligy nesestoupí žádný moravský tým, bude do divize postupovat z krajských přeborů osm týmů. Pokud sestoupí z F:NL jeden moravský, z krajů půjde nahoru sedm a pokud dva, tak šest,“ dodal.

Bodem setkání byly také povinné počty mládežnických klubů. Divizní kluby by měly disponovat minimálně pěti týmy mládeže, ty z MSFL by měla mít ještě o jednu kategorii více.

„S tím jednoznačně souhlasím. Pokud má být zachována fotbalová budoucnost klubu, měl by se dostatečně starat o mládež. V minulosti se stávalo, že se někteří věnovali pouze nebo hlavně mužské kategorii, dostali se do vyšší soutěže, ale vůbec neřešili otázku mládeže. Soutěže by měly hrát kluby, které mají zajištěnou budoucnost, aby bylo zřejmé, že klub není něco uměle vytvořeného, že má zázemí, historii a budoucnost,“ sdělil Ondroušek s tím, že i v tomto bodě panovala shoda.

„Nejsem proti. Když hrajete nějakou soutěž, tak nemůžete nemít žádnou mládež a jen si shánět kluky jinde. Je potřeba, aby vyšší soutěže hrály týmy, které mají mládežnickou základnu a starají se o vychovávání hráčů. Nemám proti tomu námitek,“ přikyvoval Korytko.

Platit rozhodčí nechceme

Velký rozruch pak přinesla rozprava o možném navrácení plateb za práci rozhodčích na klubovou úroveň. I zde se zástupci klubů shodli, ale s tím, že jsou proti.

„S tím v žádném případě nesouhlasím. Národní sportovní agentura dává dotaci FAČRu, kterou využije na rozhodčí. Takhle bychom museli zase my žádat o dotaci ještě FAČR. Jak je to teď, tak se nemusíme starat o rozhodčí a FAČR je zaplatí, nemusí se to dvakrát vyúčtovávat a podobně. Byli jsme všichni proti tomu, aby se zrušilo, že rozhodčí bude nadále platit FAČR,“ řekl jasně Korytko.

ANKETA: Nejoblíbenější fotbalový klub v okrese Olomouc? Zvolte ho!

„Vždycky to vzbuzovalo nějaké kontroverze, když se nějaký tým cítil poškozen, vznikaly spory, emoce a podobně. Samozřejmě to bylo i finančně náročné,“ doplnil Ondroušek.

Dalším bodem bylo zvýšení členských poplatků. Momentálně se platí sto korun za mládežníka, za dospělého dvojnásobek. „Ale nebavili se o částce. Když něco chci zvednout, tak musí být argumenty proč a na co budou peníze použity. Tohle nám zatím sděleno nebylo. Ani nevím, co se z těch členských poplatků platí,“ přiblížil Korytko.