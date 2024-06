Jistý sestupující z divize E Přerov poslední dva zápasy sezony zvládl vítězně. Ve středu v předehrávce posledního kola doma zdolal Slavičín 2:1, čímž dal šanci Šternberku porvat se o šesté místo. Sám však končí poslední.

Fotbalová divize E: 1. FC Viktorie Přerov. David Chuda | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Začali jsme utkání velice dobře. Hráli jsme organizovaně, měli plno sprintových náběhů, což nám v první půli přineslo převahu,“ byl spokojený trenér Přerova David Chuda.

Viktorka hned v prvních vteřinách mohla otevřít skóre. Braun ale po zisku míče netrefil bránu. Neprosadil se ani o pár minut později po centru. Ve 27. minutě už se ale domácí radovali zásluhou Javory.

„Pěkná akce, do které se zapojilo více hráčů,“ kvitoval trenér. Ještě do poločasu jeho tým vedení navýšil, trefil se Nezval.

Nicméně vstup do druhé půlky Přerovu nevyšel a už po dvou minutách bylo sníženo. „Už závěr prvního poločasu patřil hostům, kteří se oklepali a měli jednu vážnou situaci. Do druhého jsme však vstoupili, jak nejhůře to šlo. Pasivně a ustrašeně a Staněk nás potrestal nádherným gólem,“ přiblížil Chuda.

Jenže na víc se už hosté ve zbytku utkání nezmohli. „Dokázali jsme největší tlak otupit. Střely z dálky kryl Bělka, standardky uskákali obránci,“ dodal.

Ani přes výhru se nic nemění na tom, že se v Přerově v příští sezoně bude hrát pouze krajský přebor, jelikož Viktorka skončila poslední.

„Soutěž opouštíme se vztyčenou hlavou. Chyběl kousek. Mí o sedm bodů víc, tak jsme devátí a plácáme se po ramenou. Na kdyby se ale nehraje,“ uzavřel David Chuda.

1. FC Viktorie Přerov - FC TVD Slavičín 2:1 (2:0)

Branky: 27. Javora, 36. Nezval - 47. Staněk.

Rozhodčí: Řezníček - Petrásek, Brázdil. ŽK: Řezník, Kuča, Horák. Diváci: 120.

Přerov: Bělka - Janyška, D. Kuča, Řezník - Masný (79. Řezníček), Javora, Repček, J. Kratochvíl (56. Horák) - Braun (56. Čtvrtníček), Nezval (87. Koutný), Caletka. Trenér: David Chuda.