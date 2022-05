Jeho svěřenci korigovali až v 89. minutě na konečných 5:1 pro Přerov. A šlo teprve o druhou vstřelenou branku z šesti letošních soutěžních duelů.

„Ve druhé půli jsme měli možnost klidně i vyrovnat na 2:2. Několik zápasů ale nejsme schopni vstřelit gól ani z těch největších šancí. Poté inkasujeme po našich chybách. Je to každý zápas stejné,“ zmínil Petr Zatloukal, který navíc postrádá některé tahouny týmu.

„Chybí nám Hrdlička, Orava, dnes nebyl ani Peťa Plešek. Na to se ale nechceme vymlouvat. Ti hráči by to měli zvládat, zvládali to i v minulých sezonách. Trápí nás to ale hodně, hlavně i herní projev,“ smutně dodal všechovický kouč.

Přerov v prvním poločase soupeři půjčil míč jen zřídkakdy. Obléhání všechovické svatyně vyústilo ve dva góly pravého záložníka Jana Beni.

„Takové zápasy jsou těžké, není nic jednoduchého na ně kluky nachystat. Všechovice přijely s jasnou taktikou, hrály v bloku snad na půlce vlastní poloviny. To se hraje špatně daleko lepším mančaftům, než jsme my. Poradili jsme si s tím dvěma centry ze strany. To nás uklidnilo,“ oddechl si trenér Viktorky David Rojka.

Ve druhém poločase domácí trošku polevili a pustili soupeře do šancí, které likvidoval ukrajinský gólman Přerova Krynskyj. Góly přidali stoper Javora, záložník Matušík i střídající mladíček Caletka. Náramným volejem ze střední vzdálenosti do tyče se prezentoval Mirvald, šancí bylo více.

„Bylo to na můj vkus takové moc hektické. Všechovice tam měly dvě šance, pak se to přelévalo ze strany na stranu. Mohlo to skončit třeba 10:3,“ potvrdil Rojka.

„Hrajeme pro diváky, na góly. Ale mrzí mě, že jsme neudrželi nulu kvůli Vovovi,“ uzavřel přerovský kouč.

1. FC Viktorie Přerov – Tatran Všechovice 5:1 (2:0)

Branky: 25. a 33. Beňa, 79. Javora, 83. Matušík, 87. Caletka.

Rozhodčí: Šimoník – Kostelník, Brázdil. ŽK: Masný – J. Plešek, Richter. Diváci: 182.

Přerov: Krynskyj – Kratochvíl (61. Masný), Koplík, Javora, Řezník – Kocian (73. Kuča) – Beňa (83. Jánský), Repček (61. Caletka), Dittmer, Matušík (83. Blažkovský) – Mirvald. Trenér: Rojka.

Všechovice: Páleník – Černotský (51. Skácel), Richter, Dluhoš, L. Lasovský – Adamčík – Geryk, J. Plešek, D. Kuchař, Kruse (46. Hrabovský) – Hoffmann. Trenér: Zatloukal.