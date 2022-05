Ti šli v poločase do vedení 2:0. Trefil se teprve 17letý Hynek Caletka, který dostal šanci na hrotu útoku místo Mirvalda. Toho Rojka stáhl na střed vedle Dittmera a šlo o dobrý tah. Druhou branku přidal právě Petr Mirvald.

„Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, že Valmez je mladý a běhavý tým. Hlavně v prvním poločase nám to udělali těžké, hodně tam rotovali a měnili si pozice. My jsme ale dali dva góly a šli podle mě do zaslouženého vedení,“ ohlížel se Daniel Řezník.

Nebýt zbytečně ikasovaného gólu z předešlé dohrávky se Všechovicemi v samotném závěru utkání, měla by to Viktorka v posledních čtyřech duelech s nulou vzadu. Tentokrát se čisté konto podařilo udržet.

„Hodně nás po minulém zápasu mrzelo, že jsme nulu neudrželi. Jsme rádi, že teď to vyšlo. I když soupeř tam měl nějaké příležitosti,“ komentoval bek.

Vyzdvihnout je ale třeba hlavně přerovská ofenziva. Ani odchod nejlepšího podzimního střelce Tadeáše Koryčana nakonec týmu tolik neublížil. Góly zkrátka dávají jiní. V sobotu to byli ještě Masný s Repčekem.

„Myslím, že nám to sedlo. Góly jsme si rozdělili mezi sebe, nestojí to na jednom hráči, jak se hodně lidí po půlce sezony bálo, když odešel Kory. Po prvních zápasech, kdy jsme se nebyli schopni prosadit, to z nás spadlo. Snad to vydrží,“ pochvaluje si Daniel Řezník.

Ten potvrdil, že klima v šatně pomohl odchod tří cizinců, kteří se nakonec s týmem moc nesžili. Proč? „Vždycky jsme tady měli dobrou partu. Kluci s jazykovou bariérou k nám akorát nezapadali. Neuměli ani anglicky. Občas to vytvářelo hustý vzduch v kabině,“ přiznal závěrem levý obránce.

Šumperk na jaře poprvé padl doma, Kozlovice pod novým koučem válí

1. FC Viktorie Přerov – TJ Valašské Meziříčí 4:0 (2:0)

Branky: 18. Caletka, 21. Mirvald, 49. Masný, 82. Repček.

Rozhodčí: Janeček – Dudek, Laštuvka. ŽK: Řezník, Mirvald – Žilinský, Švec, Smilek. Diváci: 137.

Přerov: Krynskyj – Beňa, Koplík, Javora, Řezník – Kocian (76. Kuča) – Masný (55. Repček), Mirvald, Dittmer, Matušík – Caletka (65. Kratochvíl). Trenér: Rojka.