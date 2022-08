Ač má většinou vysoké ambice, tentokrát je srozuměn s rolí outsidera. „Příliš nadějí na postup si nedáváme. To by se musel stát zázrak, ale stát se může všechno. Každopádně to pro kluky bude svátek,“ dodal.

Už v minulém ročníku se jeho svěřenci pokusili vyrovnat Líšni, ač to bylo o kolo později. Nakonec rovněž s účastníkem F:NL padli 0:2. „Ale to nás nastartovalo, že jsme si dokázali, že s nimi můžeme hrát a zvedlo nám to sebevědomí. Jinak totiž úvod minulé sezony nebyl ideální. Věřím, že nám to pomůže i teď,“ myslí si Rojka.

Jenže Viktorka má problém. Její hřiště není v ideálním stavu, protože postrádalo delší dobu vodu. „Trávník ji neviděl od půlky května do půlky července, takže je spálený. My to ale nemůžeme ovlivnit, protože jsme v areálu v nájmu. Tři týdny jsem řešil jen hřiště, protože jsem měl strach, kde budeme hrát. Ale teď se to už každým dnem zlepšuje a věřím, že to bude dobré už na první mistrovské utkání s Baťovem,“ doufá kouč.

Právě vstup do divize E čeká jeho hráče v sobotu ještě před duelem s Prostějovem. „Nemyslím, že by hráči měli v hlavě už pohár. Máme tam mladé kluky, pro které je dobré hrát. A je jedno, jestli to bude středa, sobota. Už v předkole jsme se dobře naladili,“ říká Rojka.

Původně je hracím termínem 1. kola MOL Cupu středa 17. srpna, jenže duel s Prostějovem se uskuteční na žádost druholigového celku o týden dříve. „Volal pan Dudík, že mají nabitý program a že takhle by jim to vyhovovalo více. Vyšli jsme jim vstříc, protože máme dobré vztahy a neměl jsem s tím problém, ač by delší čas byl pro naše hřiště lepší,“ objasnil Rojka.

Proti Přerovu se tak do brány může už 10. srpna postavit Volodymyr Krynskyj, který v minulé sezoně hájil právě barvy Viktorky. „Ale já si myslím, že dostane šanci druhý gólman Bárta,“ prozradil Rojka.

Krynskyj, jak se zdá, je totiž jedničkou Eskáčka a hned v prvním kole vychytal čisté konto na půdě Slavie B. „Psal jsem mu a gratuloval k dobrému výkonu. On odepsal, že už se těší na vzájemný zápas,“ přiblížil přerovský trenér. Žádné hecování však asi neproběhne.

„Je to v přátelském duchu. Zapadl mezi nás a je to profík,“ pokračoval Rojka.

Ten by ani Krynského start jako výhodu pro své svěřence, kteří brankáře znají, neviděl. „On totiž nemá moc slabin a i na tréninku jsme mu dávali góly těžko,“ usmál se.

Třetí liga? Asi by byl problém

Přerov byl v létě blízko administrativnímu postupu do MSFL. „Mrzí mě že to nevyšlo,“ sdělil Rojka. Zároveň však přiznal, že právě problémy s hřištěm by hodně narušili přípravu na vyšší soutěž. „Když to beru zpětně, tak nevím, jak bychom to řešili, protože celou dobu trénujeme v jiném areálu a přípravu by to narušovalo. Z pohledu zázemí Přerov na třetí ligu asi připravený není, bylo by to velké sousto. I když ze sportovního hlediska bychom hráčský kádr dali dohromady,“ pokračoval.

Přesto se ambice nemění. „Třetí liga by Přerovu bezpodmínečně slušela a takové město by ji mělo hrát, za tím si stojím. Takže pokud si to vybojujeme, tak to asi neodmítneme,“ uzavřel Rojka.