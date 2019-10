Nové Sady na domácí půdě pravidelně bodují a také v sobotu potřebovaly potvrdit roli favorita. Přerovský tým ovšem ožil po příchodu trenéra Davida Rojky.

Domácí se v první půli dostali do vedení zásluhou Filipa Ždánského a náskok si dlouho drželi.

„Začátek zápasu nebyl špatný, pak nás ale soupeř začal přehrávat. Šance si ovšem Nové Sady nevytvářely. Dostali jsme gól z ničeho,“ litoval prohrané první půle trenér Rojka.

Ve druhém poločase se Přerov snažil o vyrovnání a několikrát byl hodně blízko.

„Standardka, vyložená hlavička a Zbořa to chytil, ani nevěděl jak. Tam se lámal zápas,“ chytal se za hlavu Rojka.

Dvanáct minut před koncem domácí navýšili náskok. Josef Drábek prostřeli gólmana a zdálo se, že je rozhodnuto.

Jenže o tři minuty později hosté vybojovali penaltu a brankář Jiří Zbořil přišel o dlouhou šňůru domácí neprůstřelnosti.

Žádné drama se ale na Nových Sadech nekonalo. Zkušený útočník Drábek totiž v rychlém sledu zkompletoval hattrick a pečetil skóre na 4:1.

Do olomouckého týmu přitom šestatřicetiletý forvard před sezonou přišel z Doloplaz s cílem nastupovat především za rezervu v I. A třídě.

„Když jsem sem přicházel, nečekal bych, že bych mohl hrát v A-týmu. Že dostávám šanci v divizi, toho si velmi vážím. Za tři góly jsem rád a asi mě to bude něco stát,“ usmíval se Drábek.

„Pro nás to byla povinná, ale zároveň hodně důležitá výhra. V případě prohry bychom se v tabulce dostali někam, kde bychom nechtěli být. To vědomí se nám dostávalo do nohou,“ hodnotil trenér Nových Sadů Rostislav Sobek.

Jeho svěřenci nepředvedli výkon dle očekávání.

„Spokojený můžu být jenom s tím, že vždycky, když se nedaří, tak by se měl tým dokázat semknout. To se nám povedlo. Výraznou postavou byl náš jediný téměř čtyřicátník Pepa Drábek, za což mu děkuji,“ hodnotil trenér vítězného celku Rostislav Sobek.

Na přerovské straně zavládlo zklamání.

„Dostali jsme laciné góly. O tři góly jsme horší určitě nebyli,“ konstatoval David Rojka, bývalý útočník Sigmy Olomouc. Svým příchodem na lavičku Viktorie tým oživil.

„Něco jsme nastartovali, ale ta cesta bude ještě dlouhá. Rozhodně ale věřím, že se odrazíme k lepším zítřkům,“ dodal trenér Rojka.

FK Nové Sady – 1. FC Viktorie Přerov 4:1 (1:0)

Branky: 78., 82. a 85. Drábek, 38. Ždánský – 81. Václavíček z pen. Rozhodčí: Trigas – Šimeček, Kaloč. ŽK: Březina – Václavíček, Hats, Dlouhý. Diváci: 130.

Nové Sady: Zbořil – Baďura, Krátký, Popelka, Březina – Ždánský, Sobek ml., V. Novotný, M. Novotný (86. Šuba), Škoda (76. Pošusta) – Drábek (87. Nguyen). Trenér: Rostislav Sobek.

Přerov: Kvapil – Kratochvíl, Koplík, Václavíček, Zimčík – Hats (84. Malenda), Kocian, Bielko, Masný – Blažkovský (77. Havlíček), Dan (70. Dlouhý). Trenér: David Rojka.