Domácí favorité začali zápas lépe a už v sedmé minutě se díky přesnému zásahu Tomáše Matušíka ujali vedení. To jim však vydrželo pouhých jedenáct minut, po kterých vyrovnal Marek Elšík. Svěřenci kouče Rojky však zbraně nesložili a už ve 26. minutě jim náskok navrátil Daniel Řezník. Výsledkem 2:1 zápas také nakonec i skončil.

„První poločas měl oboustranně dobrou úroveň, v to druhém už jsme to hráli spíše zataženě. Šumperk byl díky tomu sice více na míči, ale až na jednu či dvě šance se k ničemu většímu nedostal. Nakonec si myslím, že jsme zvítězili zaslouženě," pokračoval přerovský kormidelník.

„Myslím si, že jsme odehráli kvalitní utkání. Na začátku jsme zvolili taktiku a té jsme se drželi. Klukům nemohu vytknout nic kromě proměňování šancí. to je náš dlouhodobý problém a musíme se na to v trénicích mnohem více zaměřit," chopil se hodnocení i hostující trenér Zdeněk Opravil.

„Kdybychom v zápase lépe proměňovali, mohl zápas vypadat trochu jinak. Na druhou stranu ale, Přerov má svou kvalitu a plno mladých, rychlonohých hráčů v sestavě. Proto mi nezbývá nic jiného, než soupeři pogratulovat," pokračoval.

Přerov sice skončil, i přes své ambice, v tabulce divize E na druhém místě za svým hranickým rivalem, kouč Rojka však stále světélko na konci tunelu vidí. „Nyní čekáme, co bude. Skončili jsme druzí a máme ještě šanci k posunu do MSFL. Je totiž pravděpodobné, že některé manšafty budou mít problémy a my bychom se tam tak mohli dostat právě místo nich. Pokud nám taková možnost bude nabídnuta, jdeme do toho. Zatím se tím ale nějak netrápíme," uzavřel.

A jak hodnotil právě skončenou sezonu lodivod Šumperku? „Obecně u nás panuje spokojenost, protože šel ve hře vidět progres, ať už se týká obranné hry, postupu po křídlech a nabíhání na centry. Navíc nám pomohli Hausknecht s Twardzikem ze Sigmy. V příští sezoně uvidíme, zda tento posun byl jen díky těmto dvěma hráčům, anebo už to budeme mít zažité a budeme stejné výkony i opakovat," zakončil své hodnocení i Zdeněk Opravil.

1. FC Viktorie Přerov - FK Šumperk 2:1 (2:1)

Branky: 7. Matušík, 26. Řezník - 18. Elšík. Rozhodčí: Jílková - Zapletal, Novák. ŽK: Javora, Kocian - Kováč. Diváci: 100.

Přerov: Krynskij (46. Kubica) - Javora, Řezník, Masný (62. Kratochvíl), Kocian, Matušík, Dittmer, Caletka (46. Repček), Beňa (62. Janský), Mirvald, Kuča (46. Koplík). Trenér: David Rojka.

Šumperk: Kreizl, Purzitidis, Smrž, Jurásek (59. Žák), Elšík (66. Liďák), Hausknecht, Linet, Kováč, Twardzik (59. Matura), Lavrovič (66. Hegner), Strnad. Trenér: Zdeněk Opravil.