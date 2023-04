Vzpomenete si? Zářijové utkání Přerova s Bzencem jako by symbolizovalo podzimní mizérii Viktorky. Na 2:2 tehdy v 93. minutě srovnával brankář, který vystřelil hostům první bod sezony. U odvety v Bzenci nebyl ani gólman Zeman, ani trenér Viktorky Rojka. A pokud by nečekaně vysoký triumf Přerova 4:0 měl něco symbolizovat, mohlo by to být probuzení pod novým hlavním koučem Petrem Bogdaněm.

Bzenečtí fotbalisté (v bílozeleném) podlehli 0:4 Přerovu. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

„Chtěli jsme kluky hlavně namotivovat. Změnit myšlení do zápasu,“ ohlíží se Bogdaň po své premiéře.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Viktorka na jaře ještě nevyhrála, co víc, v posledních třech zápasech nedala ani gól a na hřiště posledního celku tabulky divize E nejela v roli favorita. Oba týmy koneckonců dělily jen tři body, čekalo se, co Přerov předvede po odchodu dlouholetého lodivoda Davida Rojky.

„Chtěli jsme také navázat na práci Davida. Sestavu jsme tedy v podstatě nezměnili, udělali jsme jedinou úpravu. Jiří Kratochvíl se vrátil do obrany a Andrij Hretsajčuk šel na kraj zálohy,“ nastínil Petr Bogdaň.

Faktor Kašpárek

Klíčový pak byl návrat útočníka Davida Kašpárka po zranění. S ním jako by se vrátila produktivita. A nejen ta, čehož si všiml i předseda klubu Břetislav Holouš.

„Konečně nám to tam začalo padat. Nebylo to dnes ovšem jen o proměňování šancí. Celkový herní projev týmu byl o level jinde, než ty předchozí. Kdo byl v Bzenci přítomen, viděl zase tu starou dobrou Viktorku,“ vyzdvihl šéf klubu.

Aktivita v prvním poločase byla odměněna ve 42. minutě, kdy se ve vápně dostal míč k Repčekovi, který uklidnil hosty do šatny.

Po změně stran se navíc poprvé projevil faktor Kašpárek. Po jeho kličce fauloval ve vápně brankář Frydrych. Tradiční exekutor Kratochvíl však netradičně selhal.

Tento šok nicméně Přerované ustáli a poté, v rozmezí deseti minut, zápas rozhodli třemi góly. Po hodině hry si došel pro druhou penaltu Viktor Kocian a sám ji proměnil. „Myslím, že to byl rozhodující moment,“ ví Petr Bogdaň.

Poté dorazil Kašpárkovu střelu do sítě Petr Mirvald a sám David Kašpárek upravil v 69. minutě na 0:4.

„Hráli jsme aktivně, snažili se dorážet na soupeře, ať nemá čas a prostor, z toho jsme si vytvářeli šance středem hřiště i po stranách,“ ohlížel se přerovský kouč.

„Bylo na klucích vidět, že oni sami chtějí nepovedené zápasy zlomit. A my víme, co v nich je, co dokázali odehrát pod Davidem v minulé sezoně. Snažili jsme se to jen nakopnout,“ zůstával Petr Bogdaň skromný.

„Musím poděkovat všem, co nastoupili, od gólmana po střídačku. Všichni k tomu přistoupili zodpovědně, plnili to, co měli do útoku i defenzivy, nevypustili ani metr,“ uzavřel trenér.

TJ Slovan Bzenec – 1. FC Viktorie Přerov 0:4 (0:1)

Branky: 42. Repček, 60. z pen. Kocian, 64. Mirvald, 69. Kašpárek.

Rozhodčí: Šimoník – Vlk, Gasnárek. ŽK: Frydrych, Janás, Kasala – Kašpárek. Diváci: 160.

Přerov: Mikeš – Kratochvíl (82. Otáhal), D. Kuča, Javora, Řezník – V. Kocian – Masný (75. Pistovčák), Repček (82. A. Kocian), Mirvald, Hretsajčuk (64. Vyroubal) – Kašpárek (82. F. Kuča). Trenér: Bogdaň.