Z mého pohledu dopadla dobře. Počítal jsem s umístěním do první pětky. Trenér možná měl vyšší ambice než já nebo vedení. Soutěž chtěl možná vyhrát, ale já jsem s třetím místem spokojený. Podzim byl povedenější, jaro bylo komplikované. Zranilo se nám pět hráčů základní sestavy. Měli jsme poměrně úzký kádr, doplňovali jsme jej dorostenci a hráči z B-týmu. Ale vše špatné je k něčemu dobré, šanci dostali dorostenci a alespoň si vyzkoušeli mužskou kopanou.

Takže s prací před sezonou nově angažovaného trenéra Davida Kobylíka jste spokojen?

Panuje spokojenost. Hráči jsou na zápasy nachystáni dobře. Letní i zimní příprava proběhly dobře. Měli jsme úzký kádr, proto jaro nedopadlo tak úspěšně, jak jsme očekávali. S činností trenéra Kobylíka ale jsem naprosto spokojený.

Zmínil jste úzký kádr. Jak ho plánujete rozšířit?

Oslovili jsme hráče, příchody do mužstva určitě budou. V rámci nich bude také užší spolupráce mezi A-týmem a béčkem. Proběhlo jednání, že si trenéři áčka a béčka budou více vypomáhat, než tomu bylo doposud. Jednou věc je chtít rozšiřovat kádr, tou druhou je hráče sehnat. To je v současné době pro divizi velký problém. V létě je navíc krátká pauza. Chceme ale kádr rozšířit, uvidíme, jak se nám to podaří.

Fotbalisté FK Kozlovice padli s FC Vsetín 0:2. Emoce v hledišti v závěru | Video: Deník/Ivan Němeček

A prozradíte už nějaké jméno, co se týče příchodů do týmu?

Z Baťova by měl přijít útočník Adam Bršlica. Jména ale řeší trenér. Uvidím, kdo přijde na přípravu a pak začnu jednat s kluby, jestli dané hráče uvolní, nebo ne.

Jisté je, že odchází tvůrce hry Dominik Skopal. Dokážete takového hráče nahradit?

Trenér si musí na pozici Dominika najít hráče a vědět, jestli ho dokáže nahradit. Buď se to povede, nebo ne. Pokud se to nepovede, budeme hledat alternativy v sestavě. Hráči hlavně musejí chtít do Kozlovic přijít. Někoho přemlouvat, nabízet mu peníze, to není cesta.

Z divize sestoupil Přerov. Vnímáte to jako příležitost získat některé jeho hráče, nebo spíše jako ztrátu atraktivního soupeře a hlavně derby?

Je to škoda. Na derby vždy přijdou lidé, je to svátek fotbalu. Z mého pohledu je škoda, že Přerov sestoupil, doufám, že to bude trvat jen rok a vrátí se zpět do divize. I proto netaháme z Přerova hráče.

Ve fotbalových kruzích v regionu se šušká, že se zhoršila finanční situace klubu. Můžete uvést tyto spekulace na pravou míru?

Finanční stránka je pokaždé zapeklitá. Nikdy nevím, kolik peněz do konce roku seženu. Někteří sponzoři odpadli, to je pravda. Máme ale také něco nového domluveného. Soutěž máme finančně zabezpečenou, nebude žádný problém ji hrát jako doposud. Budeme se snažit, co se týče peněz, pohybovat ve stejných mezích, jako tomu bylo doposud.

Prozradíte, o jaké peníze jste přišli?

Skončila nám například smlouva s pivovarem. Tam jednáme o spolupráci na další období, doufám, že nám to povede. Nemáme jinak velkého generálního sponzora. Hlavními podporovateli našeho fotbalu jsou město Přerov a Olomoucký kraj. Další sponzoři, kteří jsou s námi už léta, se od nás neodkloňují. Finanční situace klubu je stabilní.

Takže kauza spojená s bývalým náměstkem olomouckého hejtmana a přerovským radním Michalem Záchou, který měl vždy ke Kozlovicím hodně blízko, klub nijak nepoznamenala?

Ne. Každý si představoval, že pan Zácha do klubu nosil nějaké peníze. Tak to není. Když bylo potřeba, pomohl nám, někdy nám nějaká dvířka otevřel. Pan Zácha je spojován s Kozlovicemi, protože tady měl tři syny a chodí sem na fotbal. Ale aby nás tato kauza nějak ohrozila, to rozhodně ne.

Fotbalisté Kozlovic během minuty sestřelili Baťov dvěma góly. První byl vlastní, druhý dal krásným lobem Dominik Skopal | Video: TVcom.cz

B-tým postoupil podruhé za sebou, bude hrát I. B třídu. Přemýšlel jste, jak řešit situaci, pokud by vítězně pokračoval dál a brzy hrál I. A třídu či dokonce krajský přebor?

Nemáme nějakou dlouhodobější vizi. Teď bude béčko hrát krajskou soutěž, to bude něco jiného. Zatím tuto otázku neřešíme.

Jak to vypadá s mládeží v FK Kozlovice?

Mládež je základ a měla by být základ pro každý klub, který hraje divizi. Máme tady asi 120 dětí, jsem moc rád, že k nám chodí, snažíme se jim vytvářet podmínky, aby se jim v Kozlovicích fotbal líbil. Hlavní dík patří trenérům mládeže, kteří dětem věnují energii a nemají výplaty takové, jaké by si možná někdo představoval. Věnují tomu svůj volný čas, za to jsem moc rád. Do budoucna chceme mládežnickou základnu nadále rozšiřovat a podporovat.

Fotbalisté Kozlovic porazili Lipník B 6:0 a slavili postup do I. B třídy. Pokřik | Video: Deník/Ivan Němeček

Je to pro vás zásadní i kvůli tomu, že účastník divize musí mít určitý počet mládežnických celků? Souhlasíte s touto podmínkou FAČRu?

Ano, zatím se nám to daří. Vize, že kluby v MSFL by měly mít šest a v divizi pět družstev mládeže, je správná. Hrát čtvrtou nejvyšší soutěž, nevychovávat si mládež a mít jen sponzora, který bude kupovat hráče? To není fotbalová cesta. Ta by se měla šlapat od mládeže až po A-mužstvo.