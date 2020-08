Kozlovice prohrály doma s Hlučínem 1:3, trenéra Vlastimila Chytrého mrzely hlavně zbytečné individuální chyby.

„Po Vyškovu a Sigmě Olomouc B to pro nás byl další výborný třetiligový soupeř poskládaný z mladých hráčů. Těší mě, že jsme s nimi odehráli vyrovnané utkání a nepouštěli jsme je do žádných vyložených šancí. Do gólů jsme udělali tři individuální chyby, které kvalitní soupeř dokázal potrestat. Zbytečně jsme inkasovali,“ hlásil kouč, jehož svěřenci v přípravě produkovali chyby opakovaně. „V podstatně to bylo ve všech zápasech se silnými soupeři, vždycky uděláme nějakou individuální chybu, která sráží náš výsledek.“

Domácí prohrávali po obrovské chybě Zdeňka Matějky, po pěkné akci na startu druhé půle však vyrovnal Krajcar. Rozhodla další individuální chyba v kozlovické obraně, poslední gól ke konci utkání padl po zaváhání brankáře.

„S výkonem kluků jsem spokojen, ale musíme se zamyslet nad individuálními chybami,“ říká Vlastimil Chytrý.

Trenér přiznal, že letní příprava není ideální. Navíc do Otrokovic odešly opory Martin Schlehr a Štěpán Přikryl. Adam Galetka bojuje se zraněním zad a mimo hru je také David Kostka.

Proto Kozlovice dál loví posily. „Pracujeme do poslední chvíle na posílení kádru. Čekali jsme, kteří hráči vypadnou z vyšších soutěží. Nechtěli jsme posilovat nějakými neznámými hráči. Teď dotahujeme poslední jména, ale hotovo bude asi až v pátek těsně před zápasem,“ prozradil trenér Chytrý. „Jednáme s pravým záložníkem, levým záložníkem a útočníkem,“ doplnil.

Cíle pro novou sezonu nejsou nejvyšší. Tři základní stavební kameny minulé sezony Schlehr, Přikryl a Kostka nejsou k dispozici. „Nebudu říkat, že budeme hrát o postup. Budu rád, když se dokážeme co nejrychleji sehrát, protože příprava byla velice špatná, co se týče počtu hráčů. Když se budeme pohybovat do první čtyřky, tak budeme po podzimu spokojeni,“ dodal Vlastimil Chytrý.

FK Kozlovice – FC Hlučín 1:3 (0:1)

Branky: 49. Krajcar – 17. Pyclík, 51. Heller, 75. Rubý.

Kozlovice: Zbořil – Z. Matějka, Zlámal, S. Řehák, Heger – Kašík, Strašák, Kyselák, Vogl – Nekuda, Chudoba. Střídali: Krajcar, Osei, Kozák, Blahušek, Petris. Trenér: Vlastimil Chytrý.

Hlučín: Kolenko – P. Kundráte, Mac, Hudeczek, Wolf – L. Kundrátek, Vengřinek, Opatřil, Heller – Pyclík, R. Dostál R. Střídali: Massaniec, Putyera, Krejčí, Grussmann, Dostál, Padych, Kraut, Rubý. Trenér: Roman West.