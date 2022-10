„Myslím si, že jsme byli po celý zápas lepší. Soupeř na nás byl dobře nachystán a měl dobrou taktiku. Musím říct, že to utkání bylo velice psychicky náročné. Nakonec jsme ale jednu z těch našich šancí proměnili a zaslouženě vyhráli,“ říkal bezprostředně po skončení zápasu sedmadvacetiletý kozlovický střelec, který se během podzimu gólově prosadil již sedmkrát.

On sám se přitom mohl stát smutným hrdinou tohoto divizního šlágru. Pouhých dvanáct minut před koncem utkání se totiž řítil skoro sám na šternberského gólmana Kopřivu, který mu při pokusu o obhození na míč lehce sáhl a nasměroval jej do tyče, kde se už o něj postarali domácí obránci. V tu chvíli už asi většina přítomných moc nepočítala s tím, že by ještě jedna ze stran dosáhla nějaké branky.

„Bylo to těžké, ale já osobně jsem stále věřil, že se nám ještě nějaká šance naskytne a že ji proměníme. Nakonec přišla až v devadesáté minutě, ale je důležité, že jsme zvítězili a Šternberku odskočili už na rozdíl sedmi bodů,“ popisoval.

Kozlovice porazily Šternberk gólem z poslední minuty a zůstávají první

A opravdu. Pevná víra a nepolevení ve snaze až do posledních minut se nakonec vyplatily. V té úplně poslední se totiž mohl on se svým týmem radovat z výhry a přiblížení se neoficiálnímu titulu podzimního mistra.

„Začátek té akce si nevybavuji. Jen vím, že tam byl odražený balon, který se nám podařilo dostat do křídla a Káďa (Lukáš Kaďorek, pozn. red.) to tam nádherně přizvedl hlavou, čímž mi nachystal perfektní pozici pro skórování. Já už pak měl jednoduchou pozici,“ líčil, jak k tomuto jedinému zlomovému okamžiku v zápase došlo.

Z dosavadních dvanácti odehraných kol vyhráli Kozlovičtí v deseti zápasech, remizovali jednou v druhém kole s Holešovem a padli pouze v Brně s béčkem prvoligové Zbrojovky. Díky těmto skvělým výkonům si vysloužili do tabulky skvělý příděl jednatřiceti bodů. Pyšnit se pak svěřenci kouče Rolince mohou druhým nejlepším útokem (ihned po Brnu) a bezkonkurenčně nejlepší obranou, když inkasovali pouze desetkrát.

„Do podzimu jsme vstupovali s tím, že chceme hrát nahoře a prezentovat se kvalitním fotbalem tak, aby to bavilo nejen nás, ale i diváky, kteří nás povzbuzují. A jsme spokojeni. Prohráli jsme jen jedno jediné utkání na Zbrojovce, která byla, i díky šesti ligovým hráčům, daleko kvalitnější,“ konstatoval.

„Musíme ještě ale zvládnout poslední zápas se Skašticemi. Pak to trošku oslavíme a od půlky ledna se budeme připravovat na jarní část. Pak uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal.

V minulé divizní sezoně byly Kozlovice ještě před jejím začátkem pasovány do role jednoho z největších favorita na postup do MSFL. Hráči ale nakonec tuto zodpovědnost neunesli a skončili až třetí za nakonec postupujícími Hranicemi a svými městskými rivaly z Přerova. Je tedy logické, že letos se chtějí podobnému scénáři vyhnout, jak jen to půjde.

„O nějakém postupu se ještě vůbec nebavíme. Hrubě se nám to totiž nevyplatilo minule. Ani vedení na nás v tomto ohledu netlačí, takže platí to, co už jsem řekl v úvodu. Chceme být nahoře a předvádět kvalitní hru. Na konci sezony se uvidí,“ uzavřel Adam Galetka.

