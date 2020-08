Smůlu alespoň částečně v 85. minutě odčaroval záložník Strašák, který (ovšem nadvakrát) proměnil penaltu a srovnal na konečných 1:1.

Předzvěstí celého kozlovického nevydařeného výletu na Valašsko byla porucha autobusu někde před Hranicemi. „Museli jsme volat kluky, kteří jeli autama, aby pro nás přijeli. Takže jsme nestihli přípravu na zápas, rozcvička byla krátká a myslím, že to ovlivnilo první poločas,“ kroutil hlavou trenér Kozlů Vlastimil Chytrý.

První půle se jeho svěřencům opravdu nevydařila. Domácí nastřelili ze standardky tyč, o něco později pak rozhodčí posoudil střet Matějky s domácím útočníkem jako penaltový.

„Byla to sporná situace, podle mě spadl sám, rozhodčí pískl úsměvnou penaltu,“ postěžoval si Chytrý, který však přiznal, že úvodních 45 minut bylo ze strany jeho celku hodně špatných.

DRUHÁ PŮLKA NA JEDNU BRÁNU

Do druhého poločasu tak Chytrý poslal místo Hwedieha a Krajcara mladíky Kozáka s Řezníkem a hra Kozlovic šla rapidně nahoru. „Ve druhé půlce už se hrálo na jednu branku, vytvářeli jsme si spoustu šancí, které jsme neproměnili,“ mrzelo trenéra.

Galetka nastřelil tyč a ve výborné pozici hlavičkoval do boční sítě, kam pálil v obrovské šanci také Petr Nekuda. Když pak v 85. minutě Tomáš Strašák zahrával penaltu, musel mít v hlavě to, jakou smůlu Kozli v sobotu mají. První střelu brankář Valmezu Pobořil chytil, vyrazil ji však jen před sebe a kozlovický špílmachr přeci jen srovnal na 1:1. To je ale pro loňského půlmistra málo.

„Určitě je to pro nás ztráta,“ uzavřel Vlastimil Chytrý.

Kozlovice v neděli chtějí potvrdit tradiční domácí dominanci výhrou nad Stráním. Utkání je na programu od 16 hodin.

TJ Valašské Meziříčí – FK Kozlovice 1:1 (1:0)

Branky: 24. z pen. Výmola – 85. Strašák.

Rozhodčí: Dorotík – Hovorka, Šimoník. ŽK: Kuběna - Řehák, Kašík, Strašák. Diváci: 217.

Kozlovice: Kadlec – Matějka (79. Chudoba), S. Řehák, A. Řehák, Kyselák – Krajcar (46. Kozák), Kašík, Strašák – Nekuda, Galetka, Hwedieh (79. Řezník). Trenér: Vlastimil Chytrý.