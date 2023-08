Ztráta kanonýra Nekudy? To by při odchodu útočníka Adama Galetky či špílmachra posledních sezon Tomáše Strašáka byl pro mistra divize E velký problém. To také nakonec sehrálo zásadní roli při rozhodování samotného 33letého útočníka, který má na kontě i dva prvoligové starty v dresu Zbrojovky Brno.

„Nakonec jsem ještě povolil a uvidíme, co bude v zimě, co bude dál. Je těžké dnes shánět hráče. Odešli Straša s Galim a nechtěl jsem to tady úplně opustit. Ale mé chvíle v Kozlovicích se chýlí ke konci,“ připustil Petr Nekuda.

Ve hře byl přesun do I. A třídy, konkrétně do silného celku Velké Bystřice, kde coby hrající trenér působí bývalý záložník Sigmy Olomouc Ladislav Onofrej a góly dává třeba další sigmák Vojtěch Schulmeister. Hřiště by měl kozlovický střelec „co by kamenem dohodil“.

„Přemýšlel jsem, že už půjdu domů. Rodina – holčička mi roste, práce… je toho čím dál víc. Tréninky čtyřikrát v týdnu jsou hodně. Váhal jsem, ale ještě jsem to oddálil,“ prozradil Nekuda.

Zatímco někteří hráči mohli být zklamaní poté, co Kozlovice odmítly po vítězné sezoně postup do třetí ligy, Nekuda se na věc díval reálně. A paradoxně i proto zůstal zatím na vesničce u Přerova.

„Řekl jsem, že kdyby se teď postupovalo, stejně bych skončil. Vyšší soutěž už bych hrát nechtěl. Myslím, že už na MSFL nemám. Před rokem jsem myslel, že s fotbalem skončím, půl roku jsem nehrál vůbec,“ připomněl Nekuda zdravotní problémy, které komplikovaly poslední léta jeho kariéry.

S nemocí bojuje góly! Žolíku Nekudovi na ně stačí pár minut

Tři penalty, tři góly

Bývalý útočník Zbrojovky, Třince, HFK Olomouc, Opavy, rakouského Retzu či Prostějova vstoupil do sezony třemi přesnými zásahy. Všechny tři padly z pokutového kopu. Nekuda při nich působí naprosto suverénně.

„Jsem jeden z nejstarších. Něco mám za sebou, kdo jiný by to měl kopat. Buď jdu já, nebo Kaďa (Lukáš Kaďorek, pozn. red.). Dokud dávám, říkal jsem, že chodit budu. Až nedám, přijde řada na ostatní,“ pokrčil střelec rameny.

Moc nechybělo a proti Šternberku mohl v neděli zaznamenat nevídaný penaltový hattrick. V 90. minutě už ale na hřišti nebyl. Jeho roli tak zastal kapitán Alex Řehák, který pečetil na 3:1.

Nadávky a dělbuchy. Kozlům k vítězné premiéře pomohly tři penalty i červená

Kromě tří penalt proti hostům rozhodčí Šternberku na konci první půle udělil také červenou kartu. Rozhořčení hostů však mohlo být oprávněné pouze po sporném momentu před druhým pokutovým kopem domácích.

„Byl to těžký a vyrovnaný zápas. Nebudeme si nic nalhávat. Vyhráli jsme po penaltách. Kdybych to měl zhodnotit, tak první byla jasná, stál jsem půlmetr od toho. Druhá, těžko říct, nešlo to z lavičky moc vidět. Stejně tak třetí. Rozhodčí to pískl, tak asi byly,“ řekl Nekuda.

Kozlovice jsou coby úřadující šampion pochopitelným favoritem divize E. V přípravě to ale pod novým trenérem Kobylíkem skřípalo hlavně směrem dopředu.

„Měli jsme proti Šternberku navrch, ale ještě to nebyl výkon, jaký bychom si představovali. Myslím, že bychom měli být dominantnější,“ věří Petr Nekuda.

„Po mistrovské sezoně je to složité. Každý se na nás dobře nachystá. Nevyšly nám přáteláky, nevyhrávali jsme, nedávali góly. Nastartovali jsme to až v poháru v Čechovicích a minulý týden jsme nehráli,“ dodal útočník.

Výkonnost Kozlovic by dle něj měla mít vzestupnou tendenci. „Jde vidět, že nám to ze začátku nám to úplně nešlo. Ale je tady nový trenér, chce po nás nové věci a nemůže jít všechno hned. Bojujeme s tím, hrajeme trošku jiným systémem,“ uzavřel Petr Nekuda.