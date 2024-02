V létě pálil ostrými, jeho góly Vyškovu či Kvítkovicím oslnily, nyní v zimě dal gól druholigové Opavě, přesto je výsledek stejný. Michl s B-týmem Sigmy na soustředění do Turecka neodletěl, místo toho se připojil k druhému celku divize E . „Dám do toho maximum. Vím, že se ode mě čekají góly a asistence, cílem je pořád první liga,“ řekl mimo jiné Patrik Michl v rozhovoru pro Deník.

Patriku, povězte z vašeho pohledu, jak se zrodilo hostování v Kozlovicích?

Rodilo se velmi lehce. Půlrok v Uničově mi nevyšel, Kozlovice byly mou druhou volbou už v létě. Pak Kobylík mi už v listopadu volal, za což jsem byl moc rád. Hned jsem kývl, že určitě. Přes zájem Zlínska, Uničova a ostatních týmů ve třetí lize jsem se připojil ke Kozlovicím. Je tady velice dobrý kolektiv, navíc jsem na to kývl a slíbil to. Takže jsem tady. Budu pracovat, abych se vytáhl výš a výš.

Řehák o přípravě: Ligové požadavky a MMA přístup. Od posily se čeká hodně

V Uničově jste naskočil do čtrnácti zápasů MSFL a dal jeden gól. Hrál jste ale jen zhruba dvacet minut na zápas. Proč to nevyšlo?

Ne, že by byla chyba z mé strany. Spíš jsme se neshodli s panem trenérem Balcárkem, který hodně sázel na zkušené. Mladí hráči tam moc nemají šanci. To vidíte, že spíš dostávají prostor starší kolem třiceti let, jako jsou Vichta nebo Komenda. Bylo opravdu těžké se prosadit.

V základní sestavě jste odehrál jediné utkání, že?

Ale i za šestnáct minut proti Hodonínu jsem stihl dát v šestém kole gól. Snažil jsem se vždy vytěžit z času na hřišti maximum. Ovšem štvalo to mě i trenéra Sigmy B Janotku. A tak jsme si řekli, že půjdu do divize, abych na půl roku měl pořádné herní vytížení.

Michl zatím v béčku Sigmy pálí ostrými. Proti dorostu je to extrémní změna, říká

Vy jste přitom měl za sebou v létě velmi vydařenou přípravu s béčkem Sigmy, nedoufal jste, že budete hrát druhou ligu?

Je to tak. S panem Janotkou ale víme, že v béčku Sigmy je velký přetlak. Jsou tam strašně kvalitní a šikovní hráči. Znám je od dětství. Teď je doplnili další z áčka – Zifčák, Matys nebo Singhateh. I když dáte góly, asistence, snažíte se, je těžké se tam dostat.

Patrik MichlZdroj: Deník/David KubatíkA nebylo to frustrující, když jste dával v přípravě jeden gól za druhým a trefil jste se za B-tým Sigmy Olomouc ostatně i teď v zimě?

Řekl jsem si, že to zase může vyjít, že to zkusím. S trenérem Janotkou jsme se domluvili, že bych zůstat mohl i teď na jaře. Když jsem navíc dal v přípravě gól Opavě, doufal jsem, že super, že vyzkouším béčko. Pak ale přišli hráči z A-týmu a šlo to dolů. Mám ale hlavu nahoře a snažím se vytěžit maximum. Mám to tak nastavené. Ať už trénuji s béčkem Sigmy, nebo tady v Kozlovicích, budu ze sebe dostávat maximum a posouvat se nahoru.

V divizi se toho od vás bude hodně očekávat. Co ale očekáváte vy od divize?

Čekám od toho hodně. Bude to zkušenost. Uvidíme, sleduji celou divizi, bydlel jsem na Nových Sadech, po očku jsem koukal i na Kozlovice. Těším se na celý půlrok. Vím, že se ode mě čekají góly a asistence. Doufám, že se mi to povede. V přípravě mi to ve dvou zápasech zatím úplně nesedlo, s klukama se zatím stmelujeme. V mistrácích to bude něco jiného.

Který post by vám sedl nejvíce?

Hrál jsem teď na útočníkovi, kde jsem měl více prostoru pro sebe a cítil se tam lépe než třeba na pravém křídle. To v zápase s Čechovicemi bylo takové zavřenější. Jsem rád, že jsem si vyzkoušel útok.

Krásný gól z přímáku i předčasný konec. Kozlovice přetlačily Čechovice

Pořád máte v hlavě to, že si jednou zahrajete za áčko Sigmy Olomouc?

Určitě. Mým cílem je první liga. Pokusím se splnit si tenhle sen a pak přijdou na řadu větší a lepší sny (úsměv).