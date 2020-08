„Má obrovský talent na střílení branek. Co se týče zakončení, určitě jeho kvalita přesahuje tuto soutěž,“ ocenil svého útočníka trenér Kozlů Vlastimil Chytrý.

„Znám Adama od jeho sedmnácti let, trénoval jsem ho v Kroměříži. Škoda, že ho celou kariéru trápí nějaká zranění. Teď už s námi trénuje tři týdny v kuse. Na tréninku i v zápasech na něm jde vidět, že má čím dál větší sílu,“ dodal kouč.

A tak to byl právě Galetka, který pod Chytrým nastoupil na pravém křídle či pozici pravého podhrotového hráče, kdo Kozlovicím ve druhé půli vystřelil druhé vítězství v novém divizním ročníku.

„Bylo to o prvním gólu. V prvním poločase nám tam nechodily průnikovky, přes křídla nám to moc nešlo,“ ohlížel se Adam Galetka.

Po bezbrankové první půli se ještě zastřeloval, jeho první pumelice skončila na břevnu. „To už jsem myslel, že mi to tam nespadne. Jsme hlavně rádi, že máme tři body, doma musíme vyhrávat,“ má jasno útočník.

Ten ovšem při obou brankách těžil z výborné práce spoluhráčů. Dvě povedené přihrávky střídajícího Hwedieha a Kyseláka zužitkoval tak, jak se od něj očekává.

„První gól jsem dostal od Stephena průnikovku, kterou jsem si zpracoval na levačku a dalším dotykem vystřelil. Ani jsem nemířil a prošlo to gólmanovi mezi nohama,“ ohlížel se Galetka.

„Pak mě ta, Kysy krásně našel, to byla skrytá ulička. Takové šance musím dávat, jsem rád, že to tam spadlo,“ pousmál se Galetka.

Nejen on, ale celý kozlovický tým se pomalu dostává do herní pohody, kterou fanoušci mistra loňského podzimu chtějí vidět. „Hlavně nám chybí Martin Schlehr, to je jasné. Ze začátku jsme nebyli moc sehraní, ale v posledních trénincích makáme a jde to vidět i na hřišti,“ dodal závěrem Adam Galetka.