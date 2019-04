„Čekali jsme to. Samozřejmě jsme věděli, že Opava má kvalitu, bude chtít být na balonu a hrát kombinačně. Bylo to jen o tom, jestli dokážeme z něčeho dát gól a soupeře udržet na uzdě,“ tušil trenér FK Kozlovice Roman Matějka.

Domácí Kozli rozhodně nepropadli, soupeři ale přeci jen dovolili jedinou branku a prohráli 0:1.

Slezané letos vládnou divizi a v Kozlovicích se chtěli díky vítězství vrátit do čela tabulky před Slavičín. Domácím chyběla ofenzivní opora Adam Galetka, nejen z toho důvodu sáhl trenér Matějka po defeznivnější taktice.

„Příprava byla jasná – rychle pod míč, rychle do bloku, zavřít se, ať jim znemožníme kombinaci. A vážit si každé standardky a závaru před jejich vápnem. I takový soupeř se dá porazit, dáte takto dva góly a působí to na hlavu soupeře,“ uvědomoval si kozlovický kouč.

MĚLI KOZLI KOPAT PENALTU?

V první půli domácí přežili velké šance Večerka i Manzii a sami reklamovali ve 37. minutě po rohovém kopu ruku Opavských ve vápně. Ránu Davida Střelce zastavil Veselý sice rukou, avšak v souladu s pravidly (ruka nešla proti míči, nešlo o úmysl a Veselý spíše chtěl chránit vlastní tělo).

Hosté tak rozhodli ve druhém poločase, do kterého nastoupili velice aktivně. Osmnáctiletý Filip Souček nejprve těsně minul, poté ještě Král vyhlavičkoval gólovou střelu Řezníčka na brankové čáře. V 68. minutě už ale po centru aktivního Součka ligový záložník Jan Řezníček prostřelil Petra Kadlece.

„Opava byla víc na míči, my měli závary po standardkách a snažili se využít rychlých kontrů. Soupeř zaslouženě vyhrál, ale dneska to naši kluci odpracovali, jak nejlépe mohli. Co se týká výkonu Kozlovic, nemám co dodat,“ hodnotil utkání Roman Matějka.

Kozlovice tak po dvou výhrách padly, proti výbornému soupeři se však nemají za co stydět. Chuť si mohou spravit v sobotu na půdě FC Heřmanice Slezská.

FK Kozlovice – SFC Opava B 0:1 (0:0)

Branka: 69. Řezníček. Rozhodčí: Poláček – Liška, Vlk. ŽK: Kyselák – Řezníček, Souček. Diváci: 276.

Kozlovice: Kadlec – Vogl, Střelec, Král, Heger – Přikryl, Baculák (64. Chudoba), Schlehr, Brabec (76. Brabec), Kyselák – Nekuda. Trenér: Roman Matějka.

Opava: Lasák – Musila, Rychlý, Swiech, Večerek – Manzia (82. Dybal), Souček, Řezníček, Darmovzal (90. Vrána) – Veselý, A. Helebrand (86. Hluchý). Trenér: Lukáš Černín.

Tabulka divize E:

1. Opava B 20 13 3 4 51:17 42 0 0

2. Slavičín. 20 13 3 4 42:23 42 0 0

3. Frýdlant n.O 20 11 5 4 35:18 38 0 0

4. Nový Jičín 20 10 5 5 43:23 35 0 0

5. Hranice 20 9 7 4 53:30 34 0 0

6. Bruntál 20 9 6 5 34:27 33 0 0

7. Bohumín 20 9 4 7 44:38 31 0 0

8. KOZLOVICE 20 9 3 8 35:28 30 0 0

9. Dětmarovice 20 9 3 8 41:41 30 0 0

10. Vsetín 20 8 4 8 30:29 28 0 0

11. Havířov 20 8 4 8 30:36 28 0 0

12. HFK Olomouc. 20 7 5 8 29:35 26 0 0

13. Heřmanice Slezská 20 6 4 10 35:49 22 0 0

14. Šumperk. 20 3 4 13 22:48 13 0 0

15. Přerov 20 2 4 14 16:50 10 0 0

16. Ústí /okr. Přerov/ 20 0 4 16 13:61 4 0 0