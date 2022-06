„Jsem takový, že to už neřeším. Čas všechno zahojí, takže já jsem to už neprožíval,“ řekl Rojka po utkání.

„Vůbec žádné emoce nebyly,“ potvrdil hostující předseda a trenér v jedné osobě Antonín Popelka, který si na podzim s Rojkou prostřednictvím Deníku vyměnil pár ostřejších slůvek.

Tentokrát ale musel tým koučovat z protějšího břehu stadionu přerovského Spartaku. V předešlém utkání s Všechovicemi totiž vyfasoval červenou kartu. Po zápase si Popelka s Rojkou dokonce přátelsky potřásli rukou.

Viktorka v sobotu vyhrála 3:0, výsledek ale vlastně nic neřeší, jelikož v souběžně hraném duelu Hranice zvítězily ve Valmezu a pojistily si zisk divizního titulu. Strání zase na dálku bojuje o udržení s Holešovem. A bojovat bude dál, rozhodnou až poslední dvě kola.

„Věděli jsme už v poločase, že Hranice vedou. Už jsem nevěřil, že by to ještě ztratily. Trenéru Matějkovi tímto gratuluji, ať si užijí třetí ligu. Nám se to snad podaří příští rok,“ vzkázal David Rojka.

Strání do Přerova přijelo s jasnou taktikou. Organizovaná defenziva fungovala prakticky celý první poločas na jedničku. Před odchodem do šaten ale přišel faul před šestnáctkou. Míč si postavil Martin Repček a přes zeď se trefil výborně.

„To nám strašně pomohlo. Ve druhém poločase jsem věděl, že to zvládneme,“ řekl Rojka.

Po změně stran muselo Strání začít hrát i dopředu, což byla voda na přerovský mlýn. Nemuselo zůstat jen u branek Matušíka a Masného. Také hosté si ale nějakou tu šanci vypracovali, na Ukrajince Krynského si však nepřišli.

„Hráli jsme svou hru na rychlé brejky, což nám vyhovuje. Dali jsme dva rychlé góly, pak jsem to mohl prostřídat a zápas v klidu dohrát. Zasloužené vítězství, byli jsme jasně lepší,“ uzavřel Rojka.

Přerov se tak v souboji o druhé místo divizní tabulky drží stále před největším rivalem z Kozlovic.

1. FC Viktorie Přerov – FC Strání 3:0 (1:0)

Branky: 45. Repček, 53. Matušík, 61. Masný.

Rozhodčí: Krupa – Matějek, Novák. ŽK: Spáčil, Leskovjan, Horňák, Matúš. Diváci: 133.

Přerov: Krynskyj – Kratochvíl (67. Beňa), Kuča (67. Koplík), Javora, Řezník – Kocian – Masný (75. Janský), Dittmer, Mirvald, Matušík (75. Blažkovský) – Repček (67. Caletka). Trenér: Rojka.

Strání: Čubík – Holík, Horňák, Silnica, V. Čaňo (64. O. Čaňo) – Leskovjan, Řihák, Spáčil (79. Bartošek), Hnilo (46. Matúš) – Bobčík, Gago (64. Palík). Trenér: Popelka.