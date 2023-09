Jeho hlavní přednosti jsou určitě jinde, v posledním utkání ale pomohl k výhře 3:1 nad Skašticemi rozhodujícím gólem. „Myslel jsem, že brankář míč bude sbírat do koše. Podle mě to nesmyslně vyrazil přímo mně na nohu. Střílel jsem z druhého doteku, naštěstí jsem to trefil,“ oddechl si po své premiérové trefě sezony.

Mira on fire!

O muži utkání měli v kabině jasno, právě Kozák tak byl v hlavní roli při tradičním kozlovickém vítězném popěvku – „Mira on fire!“

„Zažil jsem si to poprvé. A je to příjemné, je to krásné. Příště to zase bude někdo jiný, hlavně, abychom to zase jako tým zvládli,“ přeje si.

Takto se slaví po vyhraném utkání v Kozlovicích:

Zdroj: FK Kozlovice

Kozli tak nadále vedou tabulku s plným počtem bodů. „Je to skvělé. Jsme rádi, že jsme chytili začátek a musíme pokračovat v dobré práci na tréninku,“ dobře ví Kozák.

Náročnější tréninky nového kouče Kobylíka tedy, zdá se, nesou ovoce. „Máme větší taktickou i fyzickou přípravu,“ pochvaluje si.

Nepostradatelný

Styl trénování mistra Evropy do 21 let z roku 2002 mu sedí. A také David Kobylík má pro svého defenzivního záložníka jen slova chvály. I když je v tomto směru obezřetný. Kde jsou hlavní Kozákovy přednosti? „Kdybych vám to řekl, začnou nám sem jezdit lidé a dívat se na něj,“ pousmál se Kobylík.

„Je to pro mě stěžejní hráč. Stejně jako jiní, ale musím říct, že v hierarchii hráčů na hřišti je pro mě absolutně nepostradatelný,“ přiznal nakonec. „Samozřejmě je pořád na čem pracovat,“ dodal kouč.

A co sám Miroslav Kozák a jeho ambice na vyšší soutěž? „Já tohle teď zatím vůbec neřeším,“ uzavřel hráč, který s fotbalem začínal v Tovačově.

