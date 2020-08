Domácí byli prakticky celý zápas jasně lepším týmem, Kozli ale byli šťastnější, trpěliví a v závěru rozhodli díky penaltě a gólu do prázdné brány o výhře 3:1.

„Myslím si, že to bylo o přístupu kluků k zápasu. V týdnu jsme si vyřešili to, že náš přístup v Přerově nebyl optimální. Přišli jsme si tam zahrát, ne makat tak jako domácí. Dneska už to bylo přesně to, co jsme chtěli. Kluci to odmakali,“ pochvaloval si trenér loňského půlmistra Vlastimil Chytrý.

Zároveň ale přiznal, že soupeř měl daleko více ze hry.

„Musím přiznat, že Hranice ve druhém poločase byly lepším týmem, dostaly nás pod velký tlak. Kluky ale musím pochválit za to, že dokázali plnit defenzivní pokyny a přecházet do rychlých protiútoků, což jsme chtěli. Věděli jsme, že Hranice jsou jeden z favoritů soutěže,“ doplnil Chytrý.

Vyrovnanou partii dvou elitních divizních celků sledovali diváci jen asi prvních deset minut. Kozlovice ale z této pasáže hry vytěžily maximum, Zdeněk Matějka hlavou usměrnil střílený centr nechytatelně za Tomečku.

Domácí od té doby diktovali tempo hry a šli si za srovnáním, v prvním poločase se ho však nedočkali, přestože Jakub Marek dvakrát nastřelil tyč Kadlecovy brány.

Branková konstrukce ovšem zahrála roli i na druhé straně, když si Michal Kuchař při pokusu o malou domů hlavou málem vstřelil vlastní gól.

Po změně stran jen pokračoval hranický tlak, první velkou šanci přesto měly Kozlovice, Zdeněk Matějka v brejku ale nezakončil razantně. Pak už to byla hra na jednu bránu, finální a předfinální fáze se ale Hranicím nedařila.

V 65. minutě si však Petr Vavřík naběhl na dlouhý míč na pravé křídlo, ve vápně si jej nádherně zpracoval a na zlatém podnose předložil srovnávací gól Tilkeridisovi, který nepohrdl. Zdálo se, že obrat je nevyhnutelný.

Hranice ale z tlaku nevytěžily nic, v nastaveném čase naopak přišel dlouhý nákop dopředu a jasný faul na střídajícího Petra Nekudu na hranici šestnáctky. Rozhodčí posoudili zákrok jako penaltový a Tomáš Strašák poslal Kozly zčistajasna do vedení.

Hned po výkopu pak hranický gólman Tomečka byl připraven podpořit ofenzivu, Nekuda však vystihl domácí nákop a do prázdné klece upravil na konečných 1:3.

„Kluci bojovali do 90. minuty, ty dva góly jsou odměnou za odvedenou práci. V Přerově byla penalta v závěru proti nám, dnes jsme ji kopali my. Fotbal už je asi takový, dneska jsme byli šťastnější,“ hodnotil Vlastimil Chytrý.

Na straně Hranic bylo hodně výčitek směrem k rozhodčím, pravdou však je, že rozhodly hlavně nevyužité možnosti domácích v první půli. V té druhé sice domácí drželi míč, tutovek však měli minimum.

„Penaltu nebudu hodnotit. Měli jsme dát více gólů,“ kroutil hlavou domácí kouč Radek Fojtů.

„Moc mi do řeči není. Měli jsme dát šance v první půlce. Bylo to o šancích. Klukům jsem za výkon poděkoval. Herně byl dobrý. Bohužel jsme dali jen jeden gól. Když budeme hrát takto, soupeře budeme přehrávat a vyhrávat,“ věří hranický lodivod.

SK Hranice – FK Kozlovice 1:3 (0:1)

Branky: 65. Tilkeridis – 11. Matějka, 91. z pen. Strašák, 92. Nekuda.

Rozhodčí: Sivera – Lukašík, Krupa. ŽK: Vavřík, Bezděk – Kašík, Krajcar, Nekuda. Diváci: 380.

Hranice: Tomečka – Vavřík, M. Kuchař, Cverna, Bezděk – D. Kuchař, Šišlák – Rak, Heřmánek, Marek (56. M. Lasovský) – Tilkeridis. Trenér: Radek Fojtů.

Kozlovice: Kadlec – Vogl, S. Řehák, A. Řehák, Řezník – Kašík – Matějka, Strašák, Krajcar (70. Blahoušek), Kyselák – Galetka (70. Nekuda). Trenér: Vlastimil Chytrý.