„Byl to rozhodující faktor. Otrokovice jsou za mnou, byl to můj nejhorší půlrok ve fotbale,“ přiznala posila hranické lavičky. Dokáže ze třetího místa s „eskáčkem“ zaútočit na vrchol a předběhnout „své“ Kozly i přerovskou Viktorku?

Jak probíhaly námluvy s Hranicemi?

S Hranicemi jsme byli v kontaktu, ale domluvili jsme se až v den svátku minulou středu. Minulé pondělí jsem ukončil své působení v Otrokovicích. Pak jsme mohli udělat krok dál. Do té doby jsme s Hranicemi o sobě de facto jen věděli.

Co vás na nabídce lákalo nejvíce?

Samozřejmě jejich ambice. To pro mě byl rozhodující faktor. Ten tým chce postoupit.

Měl jste i jiné nabídky?

Byla jednou ze dvou konkrétních nabídek, které jsem zvažoval. Hranice ale o mě opravdu stály, to také rozhodovalo.

O vašem konci v Otrokovicích se mluvilo delší dobu a asi se dal očekávat. Jak se ohlížíte za svým působením ve Viktorce?

Bylo to dáno výsledky týmu. Podzimem jsme se protrápili, mělo to spoustu faktorů. Nechci je ani rozebírat do novin. Co bylo, nebo nebylo. Je to za mnou. V žádném případě nelituji odchodu do Otrokovic, byly to pro mě dva roky zkušeností o soutěž výš. Poznal jsem spoustu skvělých lidí. Půlrok nám nevyšel. To tak ve fotbale bývá. Přišlo černé období a já jsem horší půlrok nezažil. Po vzájemné dohodě se mé působení tam ukončilo. Dalším faktorem je, že otrokovický klub bude, myslím si, přebírat jiný majitel. Ten si stoprocentně přivede své lidi.

A co vy? Když jste odcházel z Kozlovic do Otrokovic, přivedl jste si s sebou Martina Schlehra a Štěpána Přikryla. Například Schlehrova pozice desítky by se Hranicím mohla hodit. Nebude vás následovat?

Martin Schlehr je zraněný. Kde bude pak chtít působit je čistě na něm. Zranil se mi v zápase s Kroměříží a je po operaci kolene. Tam se uvidí, jak bude probíhat rekonvalescence. Je to ale čistě na Martinovi. Pokud bude chtít spolupracovat se mnou, uvítám ho všemi deseti. Jsme na spolupráci nastaveni nadstandardně.

Třetí liga i umělé osvětlení. Chceme show, říká sportovní ředitel Hranic

Hranice hrály pod trenérem Fojtů spíše kombinační fotbal. Budete na to chtít navázat, nebo hodláte hru týmu výrazněji měnit?

Každý trenér má svůj rukopis. Ten ale musí korespondovat s materiálem, co máte na hřišti. Svůj styl musím upravit podle hráčského materiálu, ale svou vizi mám. Dělám to celou dobu stejně. Někdy máte kvalitu na hřišti vyšší, jindy nižší. Kluky teprve budu poznávat a budu se jim snažit předat něco trošku jiného. Když ale umí dobře kombinovat, tak na tom také budu chtít stavět. Chci hrát to, co jsem hrával s Kozlovicemi a snažil se přenést i do Otrokovic.

Změní se proto i hráčský kádr Hranic? Máte už vytipované posily?

Samozřejmě, že už mám rozjednané hráče. Ale prozrazovat je nebudu, nechci to komentovat. Až bude příprava a budou vyřízené jejich příchody, tak to půjde vidět. Posílení se hledá, ale určitě to nebude ve stylu překopání kádru. Hranice mají svou kvalitu. Není důvod přivést pět hráčů.