„Děkuji hráčům za to, že jsme do prvního utkání v sezoně přenesli celou zimní přípravu,“ pochvaloval si trenér Nových Sadů Rostislav Sobek.

To na druhé straně pochopitelně vládlo zklamání. „Zápas rozhodla polovlastní branka, která soupeře dostala na koně. My jsme se s malým hřištěm, terénem i soupeřem poprali špatně. Sady zvítězily zaslouženě, máme na čem pracovat. Ale hlavy nahoru, máme mladý tým, neskládáme zbraně,“ řekl přerovský kouč David Rojka.

Domácí celek korunoval svou převahu v první půli gólem Martina Hirsche. „Líbilo se mi, že jsme byli fyzicky lépe připraveni, rychlejší, měli jsme kvalitu. V prvním poločase jsme soupeře zamkli a gólů jsme mohli přidat víc,“ ohlížel se Rostislav Sobek.

Po změně stran byly Nové Sady nadále o krok napřed. Přerované hrozili hlavně z rychlých kontrů, po jednom z nich byl centimetry od srovnání střídající Repček. Jenže nedal, a tak mohl na protější straně de facto rozhodnout po závaru před ukrajinským gólmanem hostů Krynským Pavel Kucharčuk.

„Přerov cítil šanci díky velmi dobrému přechodu do útoku. Každá ztráta znamenala možnost rychlého protiútoku, což mají zvládnuté. Kluci to však zažehnali. Taky jsme úplně nepolevili, nechtěli jsme bránit výsledek, chtěli jsme rozhodnout,“ zmínil novosadský lodivod.

„Nějaké šance tam ve druhém poločase byly, ale na můj vkus je to málo. Dnes se vše odráželo k hráčům Nových Sadů, ale je to tím, že my jsme do toho nešli tak, jak jsme měli. Gratuluji soupeři. My teď hrajeme dvakrát doma, když to zvládneme, jsme zase tam, kde chceme být,“ přeje si naopak David Rojka.

FK Nové Sady – 1. FC Viktorie Přerov 2:0 (1:0)

Branky: 40. Hirsch, 82. Kucharčuk.

Rozhodčí: Brázdil – Habermann, Čampišová. ŽK: Rus, Žďánský, Fládr – Beňa, Kratochvil. Diváci: 317.

Nové Sady: Kofroň – Hirsch, Kirschbaum (89. Dokoupil), Popelka, Opatřil – Rus, Fládr – Marčík (72. Nguyen), Kucharčuk, Žďánský – Drábek (92. Bošek). Trenér: Sobek.

Přerov: Krynskyj – Kratochvíl, Kuča (67. Repček), Javora, Řezník – Koplík – Matušík, Mirvald, Dittmer, Beňa (62. Shaer) – Nerukh (85. Blažkovský). Trenér: Rojka.