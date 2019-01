Vloni skončili pouhý bod za divizním titulem, podzim se však fotbalistům Kozlovic celkově nepovedl.

Výsledky jako na houpačce, na závěr prohra v derby s předposledním Přerovem a pád na sedmé místo tabulky.

Cílem je tak podstatně veselejší jaro. Pomoci k tomu má i náročný start zimní přípravy. Hned na úvod Kozli začali dvakrát týdně tvrdým drilem u známého kondičního trenéra Tomáše Tomigy.

„Kluci dostanou dobře zabrat, navíc je vede i jiný trenér,“ pochvaloval si v rozhovoru hlavní kouč Kozlů Roman Matějka.



Pane trenére, hned na úvod jste pro svěřence připravil fyzicky náročný program, je to tak?

Rozvoj síly jsme opět svěřili Tomáši Tomigovi. Tento model jedeme už třetí rok, letos jsme to ale na úvod zimní přípravy zhustili. Nemáme posilovnu jednou týdně, ale dvakrát týdně v kratším období. Takže jsme to zintenzivnili.

Co si od kondičního koučinku slibujete?

Je to hlavně změna, ať pořád neběháme po venku nebo na hřišti. Kruhové tréninky aplikujeme i v letní přípravě, avšak trošku jinou formou. Mně se to líbí, kluci dostanou dobře do těla a také trenérsky je vede někdo jinak, než já s Milanem Nekudou.

S podzimem spokojeni být nemůžete, že?

Po podzimu spokojení nejsme, ale už je to za námi. Řekli jsme si to i na úvod přípravy. Udělali jsme za tím tlustou čáru, je potřeba se dívat dopředu. Zatím nám vždy jaro vyšlo a doufám, že to tak bude i letos.

Na čem bude potřeba nejvíce zapracovat?

Nejvíc nás tlačila bota v tom, že jsme nedokázali udržet delší šňůru vítězství. Přišly dvě výhry, jenže potom pád dolů. Tak to bylo celý podzim. Chce to vyhrát čtyři nebo pět zápasů v řadě a pak se dá útočit na špičku tabulky. Stylem nahoru – dolů je to na střed.

Kádr zůstane i tentokrát pohromadě?

Zatím jako jediný odchází Filip Přikryl do přípravy třetiligových Otrokovic. Uvidíme, jestli se tam chytí, přeji mu to. Pokud se nechytí, budeme jednat. Taky jsme samozřejmě některé kluky do přípravy přivedli, ale jak je mojí tradicí, nebudu ještě zveřejňovat, o koho se jedná (usmívá se).

Prozradíte alespoň, na jaké posty se v přestupovém období zaměřujete?

Rozhodně na střední zálohu. Tam nám zbyli de facto dva hráči. Zdeněk Matějka tam šel vlastně z postu pravého obránce nebo záložníka. Není to ortodoxní střeďák. Skončil Marek Dostál, takže na ten post určitě hledáme třetího hráče.

Jaké tedy budou na jaře vaše cíle?

Cíle stanovím, až opravdu uvidím, jaký kádr pro jaro mám. Fotbal je ošemetná záležitost. Ještě v únoru může přijít nějaký odliv hráčů, naopak se nám může podařit někoho sehnat. Ale jak už je mou tradicí, já nerad prohrávám. Takže opět budeme chtít hrát, co nejvýš to půjde.