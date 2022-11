„Byl to náš nejslabší výkon v sezoně směrem dopředu. Holešov nás do ničeho nepustil. Byl soubojovější a agresivnější. My jsme si nevypracovali poprvé v sezoně žádnou šanci. Faktorů tam samozřejmě bylo víc - terén nebyl optimální, hřiště bylo úzké. Pro naše mladé hráče to nebylo ideální, hraje se nám lépe na větším hřišti a nemáme zase takovou kvalitu, abychom je přehráli, byli na nás nachystaní a nedostali jsme se ke své hře,“ hodnotil přerovský lodivod David Rojka.

Přesto jeho svěřenci drželi v půli bezbrankový stav. Jenže potom inkasovali dvakrát během osmi minut a bylo hotovo. O góly se navíc postarali dva hráči, na které se Přerov chystal Ihor Semenyna a Marián Kovář. Druhý jmenovaný totiž v 54. minutě zakončil kombinaci, která začala nákopem Semenyny na Mlýnka, jenž předl míč Kovářovi, který jej z otočky poslal do sítě.

Druhá trefa začala opět u Semenyny, který našel Kováře. Jeho střela mířila tentokrát pouze do tyče a až dorážející Adam Bahounek jej dorazil do branky.

„Porazili nás dva hráči na které jsme se chystali. Nevyrovnali jsme se s hrou Holešova a všechny naše akce končily před pokutovým územím. Celkově bojujeme se šířkou kádru. Chybí nám větší konkurence v sestavě. Každopádně Holešov vyhrál zaslouženě,“ uzavřel Rojka.

SFK Holešov - 1. FC Viktorie Přerov 2:0 (0:0)

Branky: 54. Kovář, 62. Bahounek.

Rozhodčí: Smýkal - Ogrodník, Silný. ŽK: Janalík, Semenyna - Javora, Kocian, Kašpárek. Diváci: 300.

Přerov: Mikeš (83. Václavíček) - Javora (85. Zimčík) Řezník, Masný (69. Caletka), Kocian (85. Kunka), Kašpárek, Repček (85. Kytlica), Matušík, Kratochvíl, Mirvald, Kuča. Trenér: David Rojka.