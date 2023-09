„Byl to těžký zápas. My jsme to ale čekali. Dostali jsme určité informace o soupeřově hře a také o tom, že jsou jeho hráči schopni vyhrávat dost osobních soubojů včetně těch vzdušných a mají dobré standardky," říkal po zápase tento devatenáctiletý borec a dodal: „I přesto, že jsme na to vše byli připraveni, se nám ale první půle jaksi nepovedla. Málo jsme v ní i běhali. Druhá půle už byla z naší strany trochu lepší a vyhráli jsme ji 1:0."

Dominiku Skopalovi se podařilo protrnout bezbrankový stav až v 72. minutě, kdy nejdříve po své útočné akci vybojoval roh, po kterém se míč poodrážel na kozlovického kapitána Řeháka. Ten poslal míč na hranici šestnáctky právě Skopalovi, který se z této vzdálenosti rozhodl zakončit. „Vystřelil jsem a i díky několika šťastným tečím z toho byl gól. Musím uznat, že za tím stálo i hodně štěstí," vysvětloval.

Kromě toho, že se jednalo o gól vítězný, to byl pro něj v tomto ročníku také gól premiérový. „Je to obrovská úleva. Čekal jsem na to strašně dlouho a stále mi to tam nepadalo. Dokonce jsem se do těch šancí v poslední době ani moc nedostával. Doufám jenom, že mi to do budoucna pomůže," popisuje.

Kozlovice, které obhajují mistrovský titul v divizi E z minulé sezony, jsou v té aktuální znovu naprosto suverénní. Ze sedmi odehraných zápasů nasbírali plný počet 21 bodů a o další se budou pokoušet už zítra, kdy je čeká dohrávka prvního kola na hřišti Strání.

Tam je ale znovu nečeká vůbec nic jednoduchého. Celek z Uherskohradišťska je na tom totiž dost podobně. Ze sedmi zápasů zvítězil šestkrát a padl pouze na hřišti Rýmařova. Nyní tedy půjde o to, zda se Kozli na čele osamostatní, anebo si vytvoří velice houževnatého a nepříjemného konkurenta.

„Nálada v kabině je teď opravdu skvělá a fotbalem se v podstatě bavíme. Teď jde jen o to, abychom s tím nepřestali, stále si drželi vítěznou vlnu a dotáhli to co nejdál. Do Strání jedeme stoprocentně vyhrát, tak jako ostatně vždy. Troufám si tvrdit, že se bude jednat ještě o náročnější střetnutí, než bylo tohle. Strání se teď opravdu daří, čímž nás i poměrně překvapilo," uzavřel pozitivně naladěný Dominik Skopal.