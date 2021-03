Místo plánovaného sobotního restartu soutěže proti vedoucímu Slavičínu trable s covidem, který postihl realizační tým. Fotbalisté přerovské Viktorky stejně jako ostatní amatérské celky doufají, že dojde alespoň k odehrání více než poloviny utkání soutěže. Tak aby divize E letos poznala vítěze a poražené.

Fotbalisté Přerova. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek

„V divizi to zřejmě klapne. Četl jsem, že po Velikonocích by se snad mělo něco rozvolňovat. My tam máme dohrávat tři zápasy podzimu, abychom odehráli 51 procent, je tam ještě jedno utkání z jara. To je otázka čtyř týdnů,“ věří předseda 1. FC Viktorie Přerov Břetislav Holouš.