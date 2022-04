Zatímco Koryčan kývl na lákavou nabídku ligového celku, Mirvald podobnou šanci zatím nevyužil. Místo odchodu do Zlína zůstal v Přerově, posunul se na hrot a svým druhým gólem jara pomohl Viktorce k první výhře po pauze. Vsetín z Hané na Valašsko odjel s prohrou 0:3.

„Čekali jsme, že to Vsetín bude nakopávat, ale občas hráli i kombinační fotbal, bylo to hodně těžké. Mají tam vysoké kluky, takže to bylo i o bojovnosti, ale nakonec nám to tam spadlo, přiklonilo se k nám i štěstí a konečně jsme vyhráli,“ pochvaloval si autor branky na 2:0.

Ta byla pro vývoj utkání klíčová. Do 53. minuty, kdy Mirvald ve vápně zužitkoval centr Jánského, byli Valaši aktivní a mohli klidně pomýšlet na obrat.

„Kráťa to poslal na Míru Jánského, ten mě tam krásně našel, ale byl obtížnější terén, ještě to skočilo. Naštěstí jsem to trefil a mohli jsme slavit,“ popsal Mirvald svou trefu.

Viktorka pak přidala další gól a alespoň v sobotu se dotáhla pět bodů na vedoucí Hranice. Ty ale na jaře působí neporazitelným dojmem. V boj o postup tak už i v Přerově věří málokdo.

„Na postup už asi nemáme, ale pořád o to budeme bojovat. Stát se může všechno, je to divize. V každém zápase můžete s kýmkoliv ztratit bod. Reálné je to u Hranic málo, ale stát se může,“ pokrčil Mirvald rameny.

Nahradí Koryčana?

Přerov si tak připsal čtvrtý jarní bod a vůbec první výhru. Vstup do druhé poloviny sezony podzimního mistra zkrátka poznamenal odchod nejlepšího střelce Koryčana. Ten chybí i současnému tahounovi Viktorie.

„Odchod Tadeáše mě trošku ranil, protože jsme nemohli prokázat to, co jsme se odmalička učili a celou dobu trénovali. Hráli jsme celou dobu na sebe. Teď mi odešel. Konečně se to ale teď napočtvrté sešlo,“ oddechl si Petr Mirvald, kterého David Rojka začal stavět na hrot útoku.

„Rozhodně se tam necítím jako Tadeáš. Ten si ten míč najde pokaždé. Já to hraji ani ne rok. Ale jak vidíte, tak mi to asi docela sedí,“ pousmál se teprve 19letý odchovanec Viktorky.

Ten měl v zimě namířeno do rezervy Zlína, ve hře tedy byl podobný přesun jako v případě kamaráda Koryčana. Nakonec z něj ale sešlo. Tedy prozatím.

„Kluby se trošku nepohodly, navíc jsem tady chtěl zůstat a slíbil, že tady dohraji sezonu a pak se uvidí. To jsem dodržel,“ vysvětlil Petr Mirvald.

A co po sezoně? „Zatím je to jen slovně domluvené. Uvidí se podle toho, jak skončíme a jak budu hrát já,“ uzavřel běhavý záložník.

Petr Kadlec pomáhá Radslavicím. Kozlovice potřebují srdíčko, říká

1. FC Viktorie Přerov – FC Vsetín 3:0 (1:0)

Branky: 21. Řezník, 53. Mirvald, 79. Dittmer.

Rozhodčí: Slabý – Řezníček, Svoboda. ŽK: Kocian, Mirvald – Matyáš. Diváci: 147.

Přerov: Krynskyj – Kratochvíl (83. Caletka), Koplík, Javora, Řezník – Kocian (83. Blažkovský) – Janský (68. Beňa), Repček (77. Kuča), Dittmer, Matušík – Mirvald. Trenér: Rojka.