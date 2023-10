„Porušil disciplinární řád klubu. Jako fotbalista mi samozřejmě chybí. Měl časově omezený interní disciplinární trest, který vypršel. Sám se ale vzdal možnosti vrátit se do týmu,“ uvedl trenér Kozlovic David Kobylík, jehož nastavené regule v kabině měl 36letý záložník porušit.

„Ano, porušil jsem pravidla. Hrál jsem den před zápasem malou kopanou jako x sezon předtím. Nikdy se to moc neřešilo, vždy bylo důležité, jak se odehraje zápas,“ hájí se Lukáš Kaďorek. „A to jsem někdy hrával i v den zápasu,“ dodává.

Jenže – nový trenér, nový řád. Mistr Evropy do 21 let z roku 2002 má na hráče vysoké nároky. A to přesto, že jde stále o amatérskou soutěž. Kozlovice ale v divizi mají tradičně nejvyšší ambice.

„Sám se rozhodl, že týmu nepomůže. Jelikož není přestupní termín, pokračuje v B-týmu. Pohled může být ze dvou stran různý, ale pravidla jsou jen jedna,“ zmínil také David Kobylík.

Malou kopanou budu ve volném čase hrát

Kaďorek není v malé kopané (nebo malém fotbale) žádným nazdárkem. Má za sebou starty za áčkovou reprezentaci, kromě přerovské a olomoucké ligy hraje i nejvyšší Superligu za Olomouc.

„Rozhodnutí zůstat v B-týmu padlo po vzájemné konverzaci, během níž mi bylo oznámeno, že pokud by se to opakovalo, byl bych z týmu vyřazen definitivně. Tomu já chci předejít, protože mám rád i malou kopanou a ve svém volném čase si ji vždy rád půjdu zahrát,“ má jasno Lukáš Kaďorek.

Kozlovice bez Kaďorka vyválčily těsné výhry v Baťově a Holici, pak si připsaly první prohru sezony na půdě Strání a doma ztratily dva body v souboji s posledním Novým Jičínem. Otázkou zůstává, jak by to změnila přítomnost šikovného křídla.

„Je to škoda, ale jsme tady pro to, abychom budovali tým. Máme tady sedm, osm mladých hráčů, kteří mají kolem dvaceti let. Je potřeba pracovat a ne ohýbat věci, které jsou dané,“ řekl David Kobylík.

„Věděl jsem, že před zápasem s Novým Jičínem bych opět pravidla porušil a bylo by zle,“ krčí rameny Lukáš Kaďorek. „Ale nechci v tom Kozlovice nechat,“ dodal závěrem.

Jak tohle dopadne? Kaďorek dle informací Deníku v úterý navštívil po třítýdenní pauze trénink A-týmu.